Mega-Mittwoch: Die besten Amazon-Deals nur heute

Der Prime Day startet am heutigen Mittwoch in die nächste Runde und die Schnäppchenjagd geht weiter.

Coole Amazon-Deals für den Mittwoch

Was macht eigentlich dein Haustier, wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit bist? Mit dieser Innenkamera der Amazon-Eigenmarke Ring kannst du das endlich herausfinden. Statt knapp 60 Euro musst du jetzt nur noch 34,99 Euro zahlen. Besonders cool ist dabei das 140-Grad-Sichtfeld der Kamera und die HD-Auflösung mit 1080p. Die Kamera reagiert auf Bewegungen und sendet eine Nachricht an dein Smartphone. Du bist so immer bestens darüber informiert, was in deinem Zuhause vor sich geht.

Ein weiteres praktisches Schnäppchen sind diese Staubsaugerbeutel von AEG. Für 18,99 Euro bekommst du hier acht Stück mit einem Fassungsvermögen von fünf Litern. Damit sind die Staubsaugerbeutel aktuell rund 10 Euro günstiger. Das mehrschichtige Material der Beutel soll selbst kleine Partikel erfassen und deshalb auch zu einer sauberen Luft bei dir zu Hause sorgen. Die Beutel passen in jedes Modell von AEG sowie auch in Staubsauger der Marken Philips, Tornado, Electrolux oder Volta.

Mit diesem Ladegerät von Anker kaufst du dir ein richtiges Powerhouse. Die Maße von 3,9 × 2,9 × 6,6 cm lassen es in jedem noch so kleinen Rucksack Platz finden, sodass dir auch unterwegs niemals mehr der Akku ausgeht. Die beiden USB-C-Eingänge schaffen dabei eine ordentliche Ladeleistung von 65 Watt. Der USB-A-Port ist mit etwas schwächeren 22,5 Watt versehen. Das Ladegerät ist gerade zum Preis von nur 27,99 Euro erhältlich. Dafür sorgt ein Rabatt von 53 Prozent bei Amazon, denn eigentlich müsstest du hier rund 60 Euro zahlen!

Passend zum ersten Angebot profitiert auch die Outdoor-Kamera von Ring von einem ordentlichen Rabatt. Für eine Kamera zahlst du jetzt bei Amazon nur noch 59,99 Euro anstatt 99,99 Euro. Auch diese Kamera liefert dir ein klares 1080p-HD-Video und ein riesiges Sichtfeld. Ein Bewegungssensor sowie eine Gegensprechfunktion sind auch mit an Board. Die Kamera ist witterungsbeständig, sodass du sie nicht zwingend an einem überdachten Ort auf deinem Grundstück anbringen musst.

