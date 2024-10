Schnell sein lohnt sich: Diese Amazon-Schnäppchen machen den Dienstag zum Highlight!

Der Amazon Prime Deal Day geht heute und morgen in eine nächste Runde. Normalerweise findet das Schnäppchen-Spektakel nur im Sommer statt, doch dieses Jahr gibt es erneut eine zweite Aktion im Herbst. Wir haben jetzt schon einige heiße Deals für dich herausgesucht. Wie wäre es zum Beispiel mit einer FritzBox, an die du jetzt endlich wieder zu einem günstigen Preis kommst? Weitere spannende Angebote findest du in unserer Deal-Rubrik. Auch in diesem Artikel bekommst du eine interessante Auswahl direkt zum Frühstück serviert. Los geht’s!

Diese Deals gibt es heute

Dieses Gaming-Headset von Logitech kostet dich normalerweise 89,99 Euro. Heute kommst du allerdings schon für schlappe 39,80 Euro ran. Die 50 Millimeter Lautsprecher sorgen für einen intensiven Klang, und dank des integrierten Bügelmikrofons bist du immer gut zu verstehen. Da das Headset weit über 26.000 Bewertungen mit einer Gesamtrezension von 4.4/5 erzielt, betitelt der Versandriese es als „Amazons Tipp“.

Auf der Suche nach einer High-End-Heißluftfritteuse zum kleinen Preis? Die Ninja Foodi MAX ist aktuell ganze 30 Prozent reduziert und kostet dich 169 Euro statt 239 Euro. Die Fritteuse ist mit zwei Schubladen und einem riesigen Fassungsvermögen von 9,5 Litern ausgestattet. Die schiere Größe der Ninja Foodi MAX erlaubt es dir im Handumdrehen bis zu acht Portionen für deine gesamte Familie zuzubereiten. Du kochst nur für dich allein? Das Modell mit 6,2 Litern kostet dich aktuell nur 99,99 Euro statt 149,99 Euro.

Schmeiß den Putzlappen in die Ecke, den Kärcher Akku Fenstersauger gibt es bei Amazon für nur 45,99 Euro! Normalerweise müsstest du für das Helferlein 79,99 Euro zahlen. Der Sauger unterstützt dich beim Fensterputzen und sorgt dabei für streifenfreien Durchblick. Er hat eine Akkulaufzeit von 35 Minuten und reinigt nach den Fenstern auch die Fliesen in deinem Bad. Der Kärcher kommt mit zwei Absaugdüsen in verschiedenen Größen sowie einem Reinigungskonzentrat.

Sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen: Ein Akkuschrauber. Amazon schmeißt aktuell den IXO der Marke Bosch für nur 36,99 Euro raus. Ohne Rabatt kostet dich das Werkzeug rund 50 Euro. Es handelt sich hierbei um die 7. Generation des IXO, der dank verbesserter Akkulaufzeit bis zu 190 Schrauben schraubt. Im Paket befinden sich ein Winkelaufsatz, zehn Bits und ein Mikro-USB-Kabel. Zögere nicht lange und sichere dir den Bestseller Nr. 1 jetzt bei Amazon.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere Prime-Day-Deals stöbern.

