Neues Smartwatch-Schnäppchen bei Aldi: Amazfit GTS im Angebot

Zu Aldi Süd kommt ein neuer Smartwatch-Deal. Ab dem 5. August ist in den Filialen des Lebensmittel-Discounters die Amazfit GTS von Huami zu haben. Die Einsteiger-Smartwatch ist im Gegensatz zur nahezu baugleichen Amazfit GTR mit einem quadratischen Display ausgestattet, ahmt also in gewisser Weise das Design der Apple Watch nach. Zusätzlich ist an der Seite ein Druck-Knopf zu finden, mit dem die Bedienung einzelner Funktionen der Uhr möglich ist.

Was kann die Huami Amazfit GTS?

Die vielleicht wichtigste Botschaft vorab: Es handelt sich bei der bei Aldi erhältlichen Smartwatch um ein Modell, das schon im Jahr 2019 offiziell vorgestellt wurde. Deutlich aktueller ist die Amazfit GTS 2, die sich auch schon im Test bei inside digital beweisen durfte. Doch zurück zum älteren GTS-Modell: Es bietet eingefasst in ein metallisches Gehäuse einen 1,65 Zoll großen AMOLED-Touchscreen, ist bis zu 50 Meter wasserdicht (5 ATM) und der Hersteller verspricht abhängig von der Nutzung bis zu 14 Tage Akkulaufzeit. Insgesamt zwölf Sportmodi sind vorinstalliert und über den rückseitig verbauten Sensor lässt sich die Herzfrequenz des Trägers protokollieren. Ein Sensor zur Messung des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) fehlt der Uhr allerdings.

Was kostet die Amazfit GTS bei Aldi?

Noch eine ungeklärte Frage ist, wie viel die Amazfit GTS bei Aldi kosten wird, wenn sie dort ab dem 5. August zur Verfügung steht. Zwar ist sie in einem neuen Prospekt von Aldi Süd bereits gelistet, eine genauere Preis-Information soll aber erst in der kommenden Woche folgen.

Trotzdem lässt sich natürlich einordnen, in welchem Preisniveau sich Aldi mit seinem neuen Smartwatch-Deal bewegen wird. Die unverbindliche Preisempfehlung laut Hersteller liegt aktuell bei knapp 110 Euro. Über die Amazfit-Homepage ist die Uhr Stand heute aber schon zu einem reduzierten Preis zu haben. Dort werden aktuell knapp 90 Euro fällig. In anderen namhaften Onlineshops werden für die Huami Amazfit GTS zur Stunde mindestens knapp 80 Euro verlangt.

Weil Aldi in der Regel darauf bedacht ist, seine aktuellen Technik-Deals zu Bestpreisen anzubieten, darf man davon ausgehen, dass die Amazfit GTS auch bei Aldi knapp 80 Euro kosten wird. Mit etwas Glück fällt der Preis sogar noch ein wenig niedriger aus und landet irgendwo in einem Preisrahmen zwischen knapp 70 und 75 Euro. Eine genaue Antwort auf diese Frage ist aber erst in der kommenden Woche möglich.

