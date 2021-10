Mit Telekom-LTE: Allnet-Flat mit 18 GB für 15,99 Euro – nur wenige Tage gültig

Für weniger als den halben Normalpreis gibt es den Vielsurfer-Tarif green LTE im Telekom-Netz mit satten 18 GB LTE-Datenvolumen bei mobilcom-debitel. Der Vertrag bringt dich ins viel beschworene „beste Netz“ und stattet dich neben einer Allnet-Flat (Anrufe und SMS) mit eben jenen 18 GB Datenvolumen aus.

Auf der Angebotsseite findest du einen Countdown, der anzeigt, wann das Tarif-Schnäppchen ausläuft. Allerdings musst du in diesem Zeitfenster nur das Angebot wahrnehmen und abschließen. Den Vertragsbeginn kannst du hier flexibel in die Zukunft legen, eben auf einen Termin, der dir persönlich besser passt. Ende des Deals ist am Dienstag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Allnet-Flat, flexibler Start und waipu.tv gratis

Neben den 18 GB Datenvolumen, die du im Telekom-Netz verbrauchen kannst, gibt es in dem Tarif noch eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS sowie Optionen wie WLAN-Call und VoLTE (Voice-over-LTE). Außerdem kannst du den Vertrag auch als eSIM nutzen – etwa für Dual-SIM-Funktionen in einigen modernen Handys oder in Smartwatches. Einmalig entstehen noch 19,99 Euro Anschlussgebühr.

Mit im Paket steckt noch ein Gratis-Monat des TV-Streaming-Dienstes waipu.tv Perfect. Hiermit kannst du zahlreiche TV-Sender unterwegs und überall streamen. Aber: Ab dem zweiten Monat wird dir die Weiternutzung von waipu.tv in Rechnung gestellt. Diese Kostenfalle kannst jedoch leicht du per Kündigung umgehen. Unabhängig vom Mobilfunkvertrag ist der Dienst monatlich kündbar. Es sind also Kann-Kosten, keine Bedingungs-Kosten, die bei waipu entstehen.

Das musst du bei dem Deal beachten

Der Rabatt auf die Grundgebühr wird dir in diesem Tarif nur in den ersten 24 Monaten des Vertrags gewährt. Kündigst du nicht vor Ablauf dieser zwei Jahre, steigt die Grundgebühr wieder auf den Ursprungspreis von 36,99 Euro. Deutlich zu viel für einen Discount-Tarif, selbst wenn er im Telekom-Netz stattfindet. Denn genau hier musst du einige Abstriche machen. Diese wiegen jedoch angesichts des Preises leicht: Einerseits gibt es hier noch keinen 5G-Zugang, der ist noch den teuren Netzbetreiber-Tarifen vorbehalten, und auch die LTE-Geschwindigkeit ist gedeckelt. In dem Tarif kannst du Datenströme mit bis zu 21,6 MBit/s erreichen. Klingt wenig, reicht aber für beinahe alle alltäglichen Anwendungen. Auch für HD-Videostreaming – etwa via waipu.tv.

Hier noch einmal die Eckdaten des Tarifs:

14,99 Euro Grundgebühr pro Monat (24 Monate lang)

18 GB Datenvolumen

Telekom-LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s

Allnet-Flat (SMS und Anrufe)

VoLTE und WLAN-Call

Flexibler Vertragsbeginn

eSIM möglich

waipu.tv für einen Monat gratis (danach 9,99 Euro)

Anschlussgebühr: 19,99 Euro (einmalig)

Hier bestellen

Zum Vergleich: Bei der Telekom direkt – dann mit Maximalspeed und 5G – kostet bereits der 12-GB-Tarif MagentaMobil M regulär 49,95 Euro pro Monat.