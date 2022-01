Tarif-Tipp für kleines Geld: Allnet-Flat mit 3 GB für 4 Euro – monatlich kündbar

Für einige Tage gibt es ein neues Sonderangebot von mobilcom-debitel. Das richtet sich an Sparfüchse und besteht aus einem O2-Netz-Tarif mit 3 GB Datenvolumen pro Monat, einer Allnet-Flat und ein paar Zusatz-Features, die es zum Tarif-Tipp machen. Kostenpunkt. 3,99 Euro pro Monat.

Dabei gilt es einige Dinge zu beachten. Zum einen ist der Tarif, das macht ihn besonders attraktiv, monatlich kündbar. Du hast hier also die volle Flexibilität und bist nicht direkt zwei Jahre gebunden. Allerdings geht dieser Vorteil mit einer einmaligen Anschlussgebühr einher, die 24,99 Euro beträgt. Heißt im Umkehrschluss: Für nur zwei, drei Monate zur Überbrückung lohnt sich der Tarif daher nicht. Noch ein Flexibilität-Bonus steckt mit drin: Du kannst nicht nur den Ausstieg, sondern auch das Startdatum des Vertrags flexibel wählen. Wichtig ist nur, dass du den Tarif jetzt im Aktionszeitraum abschließt, der faktische Starttermin kann auch weiter in der Zukunft liegen. Wie lange das Angebot gilt, ist jetzt noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß enden die mobilcom-Deals aber montags oder dienstags wieder. Oft wird nach den ersten Tagen ein Countdown auf der Angebotsseite angezeigt.

Tarif-Tipp für 4 Euro im Monat: Das musst du beachten

Die 3 GB Datenvolumen kannst du im LTE-Netz von O2 mit bis zu 21,6 MBit/s verbrauchen. Klingt im Vergleich zu den dreistelligen MBit/s-Werten der Netzbetreiber-Tarife wenig, ist im Alltag – selbst beim Videostreaming – jedoch ausreichend. Dazu gibt es die Allnet-Flat für Anrufe und SMS, außerdem Optionen wie WLAN Call oder Voice-over-LTE, die deine Telefonqualität deutlich verbessern.

Der Angebotspreis gilt im Übrigen maximal 24 Monate lang. Danach steigt die Grundgebühr jedoch nur unwesentlich um einen Euro – falls du bis dahin nicht von deinem monatlichen Kündigungsrecht Gebrauch gemacht hast. Die 4,99 Euro ab dem dritten Vertragsjahr sollen dann dauerhaft gelten, aber auch danach kannst du noch monatlich kündigen.

Die Tarifdaten noch einmal im Überblick:

3,99 Euro Grundgebühr pro Monat (maximal 24 Monate lang, danach 4,99 Euro)

24,99 Euro Anschlusspreis (einmalig)

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

3 GB Datenvolumen

O2-LTE mit bis zu 21,6 MBit/s

EU-Roaming

WiFi Call und VoLTE

monatlich kündbar

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Hier bestellen

Häufig werden solche Budget-Tarife durch Testabos von Drittanbietern, gerne Streaming– oder Lese-Abos, subventioniert. Diese Dienste sind dann einen Monat lang gratis und kosten danach, sofern du nicht kündigst. So ein Probeabo gibt es in diesem Angebot explizit nicht. An dieser Stelle wartet also keine Kostenfalle.

Das Angebot weckt Erinnerungen an die immer wiederkehrenden Crash-Tarife im Telekom– oder Vodafone-Netz, die ebenfalls Tarif-Standards für kleines Geld liefern. Meist ist dort jedoch keine Allnet-Flat inklusive, sondern lediglich eine begrenzte Menge an Inklusiveinheiten für Anrufe und SMS. Der Tarif-Tipp hier bietet zwar das nominell schlechtere Netz im Vergleich, bietet aber deutlich mehr Inhalt als die Pendant-Angebote in den vermeintlich besseren Netzen. Gerade in Städten steht das O2-Netz den anderen Netzen in wenig bis nichts nach.