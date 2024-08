E-Bikes für unter 1.000 Euro gibt es dank teils heftigen Rabatten immer wieder im Online-Verkaufsregal. So jetzt auch bei MediaMarkt, wo ein Fischer E-Mountainbike dank satten 52 Prozent Preisnachlass nur noch 899 Euro kostet. Doch nicht nur das: Auch ein praktisches Gratis-Extra ist mit an Bord. Worum es sich dabei handelt und was das E-Bike auszeichnet, erfährst du hier.

120 km Reichweite, 10 Gänge & Co. – Das bietet dir das E-Bike

Im Angebot für 899 Euro ist das Fischer Montis EM 1726 E-Mountainbike mit einer Kapazität von 422 Wh, einer Laufradgröße von 27,5 Zoll sowie einem 48 cm hohen Rahmen. Der Hinterrad-Nabenmotor bietet dir zudem über fünf unterschiedlichen Unterstützungsmodi eine Fahrunterstützung bis zu 25 km/h. Du selbst trittst bei dem E-Bike hingehen mithilfe einer 10-Gang-Shimano-Kettenschaltung in die Pedale.

Obendrein sieht das E-Bike auch noch ziemlich schick aus!

Einer der großen Vorteile des E-Bikes ist dabei die hohe Reichweite. Laut dem Hersteller bringt dich der Akku nämlich bis zu 120 km weit – ein Top-Wert in dieser Preisklasse. Da es sich hierbei um ein elektrisches Mountainbike handelt, bist du aber nicht für den Alltag in der Stadt ideal ausgestattet. Auch auf unebenem Gelände macht das Rad unter anderem dank der individuell einstellbaren Federhärte eine gute Figur. Selbstverständlich ist das Pedelec dank hydraulischen Scheibenbremsen und entsprechenden Leuchten auch vollkommen StVZO-konform.

Weitere Vorteile sind unter anderem das verbaute Display am Lenker, über das du alle wichtigen Infos auf einen Blick bekommst. Noch mehr Funktionen bietet zudem die Fischer E-Connect-App, über die du etwa offline Karten speichern oder Lieblingsstrecken exportieren kannst.

Über die Hälfte billiger & mit praktischem Extra

Und wie steht es um den Preis? Wie bereits erwähnt, streicht MediaMarkt momentan satte 52 Prozent vom UVP, wodurch du statt 1.929 nur noch 899 Euro zahlst. Die Lieferung kostet weitere 4,99 Euro, wodurch du insgesamt 903,99 Euro zahlst. Dadurch handelt es sich hierbei auch ganz knapp nicht um den aktuellen Bestpreis, denn Amazon bietet das E-Bike zum gleichen Preis an und liefert kostenfrei. Hier verpasst du aber das praktische Gratis-Extra, welches MediaMarkt mit in den Warenkorb packt: ein Faltschloss im Wert von 24 Euro.

Fischer E-Bike bei MediaMarkt mit Gratis-Schloss im Bundle

Wer allerdings schon ein Schloss hat, kann natürlich ebenso bei Amazon zuschlagen und nochmal knapp 5 Euro mehr sparen. Übrigens: Das MediaMarkt-Angebot gilt nur noch bis zum 4. August, bei Amazon gibt es hingegen keine Angaben zur Laufzeit.