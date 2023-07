Alle wollen diese Kamera: Jetzt kostet sie nur 99 Euro

Egal, ob für den bevorstehenden Sommerurlaub, das nächste Familienfest oder als cooles Gimmick für einen Party-Abend: Mit einer Sofortbildkamera kannst du alle schönen Momente festhalten und bereits kurze Zeit später betrachten. Bei MediaMarkt kommst du bis zum 24. Juli jetzt bereits für nur 99 Euro an die beliebte Fujifilm instax Sofortbildkamera. Das Besondere: Hier wird der Charme der alten Modelle mit Funktionen und Vorteilen von modernen Kameras vereint.

Sofortbildkamera für 99 Euro: Schickes Design & tolle Schnappschüsse

Die Fujifilm instax Sofortbildkamera (SQUARE SQ1) für 99 Euro verwandelt wirklich jedes Ereignis in eine spaßige Fotosession. Einmal auf den Auslöser gedrückt, werden deine Aufnahmen im Format 62 × 62 mm angefertigt und sofort ausgedruckt. Die Kamera verfügt dabei über eine Brennweite von 66,75 mm. Dank ISO 800 und dem integrierten Blitz kannst du selbst an bewölkten Tagen oder in schlecht beleuchteten Räume tolle Schnappschüsse knipsen. Hierbei hilft auch die automatische Belichtungssteuerung.

Gleichzeitig kann sich das kompakte und optisch wirklich ansprechende Design der Kamera ebenfalls sehen lassen. Der Daumengriff sorgt außerdem dafür, dass das Gerät stets gut in der Hand liegt. Die mitgelieferte Trageschlaufe verhindert obendrein nervige Unfälle. Ein weiterer Vorteil ist das integrierte Bildzählwerk. Dieses zeigt dir fortlaufend an, wie viele Bilder noch auf dem Film übrig bleiben.

Selfiemodus & Selfiespiegel sorgen für noch mehr Foto-Spaß

Obwohl das Prinzip von Sofortbildkameras wie den beliebten Polaroids kein neues ist, bietet dir diese Kamera von Fujifilm ebenso eine Vielzahl an neuen Funktionen und coolen Features, wie die bereits erwähnte automatische Belichtungssteuerung. Gleichzeitig verfügt sie aber auch über einen verstellbaren Objektivring für noch mehr Vielfalt beim Knipsen. Den Objektivring nutzt du ebenfalls für den Selfiemodus. Das coole hierbei: Dank des verbauten Selfiespiegels hast du dich und deine Pose stets im Blick. Dadurch sollten dir und deinen Freunden tolle Schnappschüsse gelingen.

Bis zum 24. Juli wird dir für das Preisschild von 99 Euro also eine moderne Sofortbildkamera geboten, bei der Foto-Spaß garantiert ist. Du hast dabei übrigens die Wahl zwischen drei Farben: Blau, Terracota Orange und Weiß. Während Batterien im Lieferumfang bereits enthalten sind, fehlt hierbei jedoch der wichtige Film für deine Fotos. Bei MediaMarkt kommst du für 19,99 Euro an den passenden Film, welcher dir 20 Schnappschüsse ermöglicht.