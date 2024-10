Alle profitieren: MediaMarkt streicht Kosten für diesen Service

Seit dem Frühjahr hat MediaMarkt eine neue Liefermethode im Angebot. Wenn du online shoppst, aber einen MediaMarkt oder Saturn weitgehend in deiner Nähe hast, kannst du dir deine Technik-Einkäufe per Uber liefern lassen. Das funktioniert überraschend gut, wie wir unter anderem anhand einer PlayStation 5 getestet haben.

Jetzt streicht MediaMarkt die Liefergebühren per Uber

Deine Einkäufe sind mit dieser Methode in weniger als 90 Minuten bei dir. Ideal, wenn du zum Wochenende noch ein Spiel für die PS5 brauchst oder die Kaffeemaschine im ungünstigsten Augenblick den Geist aufgibt und du selbst das Haus nicht verlassen kannst.

Eigentlich kostet die Sofortlieferungs-Option Aufpreis. Immerhin wird hier ja exklusiv für dich ein Uber arrangiert. Wer den Fahrdienstleister kennt, weiß in etwa, was so eine Fahrt durch die Stadt kosten kann.

Aktuell – dank einer Aktion bis zum 14. Oktober – übernimmt MediaMarkt diese Kosten für dich und schlägt sie nicht mehr auf die Rechnung auf. Das sorgt dafür, dass Online-Shopping hier jetzt so schnell ist, wie bei keinem anderen – Lieferando-Restaurants mal ausgenommen – und obendrein nichts extra kostet.

Das kannst du dir kostenlos in 90 Minuten liefern lassen

Teilnahmeberechtigt für die Liefermethode sind Produkte, die im nächsten Markt vorrätig sind und die eine gewisse Größe und ein Gewicht nicht überschreiten. Einen neuen Riesenfernseher oder eine Waschmaschine kannst du dir also nicht per Uber liefern lassen. Nebenbei bemerkt: Auch hierfür fallen gerade keine Speditionskosten an – allerdings musst du mit einer regulären Lieferzeit (1-3 Werktage) rechnen.

Für die Uber-Lieferung kommen aber klassische Güter für den spontanen Gebrauch in Frage. Vor allem Küchenkleingeräte oder Haushaltshelfer sind hier gefragt oder zum Beispiel PS5-Controller – wenn deiner just gerade den Geist aufgegeben hat. Passend dazu: Das neue EA FC25 (FIFA-Nachfolger) ist eine Woche nach Erscheinen sogar um 18 Prozent reduziert.

Die Aktion „Lieferluxus“ gilt noch bis zum 14. Oktober 2024 und umfasst Gratis-Lieferung für sämtliche Kategorien bei MediaMarkt, auf die sonst Lieferkosten anfallen – also Großgeräte mit Speditionsleistung, Sofort-Lieferung per Uber oder Produkte, die günstiger sind als 59 Euro.