Aldi zündet neue Preiskracher: E-Bikes zu Top-Preisen kaufen

Die E-Bike-Saison läuft auf Hochtouren. Nicht nur, weil bei Netto ein attraktives Trekking E-Bike zu haben ist, sondern auch, weil jetzt bei Aldi gleich drei neue Pedelec-Angebote gestartet sind. Zwei E-Mountainbikes (E-MTB) werden dabei von einem elektrifizierten City E-Bike flankiert. Besonders interessant in diesem Zusammenhang: das Prophete E-Mountainbike Graveler 29″ für unter 900 Euro.

Aldi: E-Mountainbike für Einsteiger zum Spitzenpreis

Ausgestattet mit einem 250 Watt starken Motor, ist das Prophete E-MTB Graveler ein perfekter Einstieg in die Welt der mit einem E-Antrieb ausgestatteten Fahrräder für das Gelände. Trotz des günstigen Preises musst du weder auf eine Federgabel am Vorderrad noch auf hydraulische Scheibenbremsen verzichten. Selbst ein Hinterradständer ist bei diesem E-MTB ab Werk mit an Bord. Ebenso eine 8-Gang-Kettenschaltung. Die weiteren technischen Parameter:

48 Zentimeter Rahmenhöhe

29 Zoll große Reifen

Hinterradmotor (250 Watt / 40 Nm)

Schiebehilfe bis 6 km/h

Downtube-Akku (36 V / 10,4 Ah / 374 Wh)

Reichweite: bis zu 100 Kilometer

Gewicht inkl. Akku: circa 24 Kilogramm

zul. Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Prophete E-Mountainbike Graveler 29″

Normalerweise stünden knapp 1.800 Euro auf dem Preisschild für dieses elektrifizierte Mountainbike. So hoch fällt nach Angaben von Aldi zumindest der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) aus. Davon kannst du aber satte 50 Prozent abziehen und das E-MTB von Prophete jetzt im Onlineshop von Aldi zu einem Preis von 899 Euro kaufen. Einmalig kommen noch Versandkosten in Höhe von 44,90 Euro per Spedition zu dir nach Hause dazu. Trotzdem ein echter Top-Preis.

Auch ein E-MTB für Kinder im Angebot

Noch einmal 100 Euro günstiger ist das Prophete E-Mountainbike Graveler 24″, das speziell für Kinder und Jugendliche gedacht ist. Sieben Gänge, 34 Zentimeter Rahmenhöhe und eine einstellbare Federgabel vorne sind bei diesem E-MTB ebenso Teil der Ausstattung wie hydraulische Scheibenbremsen. Bei einem Gewicht von 21 Kilogramm liegt das zulässige Gesamtgewicht bei diesem Kinder-Mountainbike bei 100 Kilogramm. Beim Akku ist die Wahl auf ein 36-Volt-Modell mit einer Kapazität von ebenfalls 10,4 Ah (374 Wh) gefallen. Der Motor (250 Watt / 40 Nm) sitzt am Hinterrad.

Prophete E-Mountainbike Graveler 24“

Statt knapp 1.500 Euro liegt der Verkaufspreis für dieses E-Bike bei Aldi aktuell bei nur 799 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 46 Prozent. Hinzu kommen auch in diesem Fall einmalige Lieferkosten in Höhe von knapp 45 Euro. Die zuständige Spedition spricht den genauen Lieferzeitpunkt im Vorfeld mit dir ab. Zum Vergleich: Normalerweise liegt der Preis für ein Kinder-Mountainbike mit 24-Zoll-Bereifung aktuell bei knapp 1.200 Euro.

Ebenfalls bei Aldi zu haben: City E-Bike für Damen

Speziell für eine weibliche Zielgruppe neu bei Aldi im Angebot: das Fischer City E-Bike CITA 1.8 522. Es steht wahlweise in mattem Schiefergrau oder Beige zur Verfügung und bietet einen circa 44 Zentimeter hohen Alurahmen mit bequemem Tiefeinstieg. Am Vorderrad ist eine Federgabel mit 40 mm Federweg nutzbar, dazu eine Nabenschaltung mit sieben Gängen. Eine Rücktrittbremse gibt es bei diesem Pedelec nicht, stattdessen kommen mechanische Felgenbremsen zum Einsatz.

28 Zoll große Reifen

Mittelmotor mit fünf Unterstützungsstufen (250 Watt / 65 Nm)

Sideclick-Akku (36 V / 14,5 Ah / 522 Wh)

Schiebehilfe vorhanden

max. Reichweite: 120 Kilometer

Gewicht: 26 Kilogramm

zul. Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

Fischer City-E-Bike CITA 1.8 522

Statt eines UVP in Höhe von 1.849 Euro steht das Fischer City E-Bike CITA 1.8 522 ab sofort bei Aldi im Onlineshop zu einem Preis von 1.499 Euro zur Verfügung – zuzüglich 44,90 Euro Logistikpauschale. Etwas preiswerter kannst du dir dieses Fahrrad sichern, wenn du es bei eBay kaufst. Denn dort musst du aktuell aufgrund eines Gutschein-Angebots (wird an der Kasse automatisch vom regulären Kaufpreis abgezogen) nur 1.449 Euro bezahlen – ohne zusätzliche Versandkosten und ebenfalls wahlweise in Beige oder Grau.

