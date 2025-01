Aldi wirft 4K-UHD-Fernseher raus: Ein Modell kostet keine 300 Euro mehr

Die Schnäppchen-Deals bei Aldi nehmen kein Ende. Nachdem wir dir in diesem Artikel gleich mehrere starke Technik-Angebote aus den unterschiedlichsten Kategorien vorgestellt hatten, widmen wir uns hier hingegen zwei spannenden TV-Deals. Los geht’s mit einem Modell für unter 300 Euro.

Sharp Google TV 43GL4460E bei Aldi kaufen

Wenn du dich für den Sharp 43GL4460E entscheidest, darfst du dich auf einen Fernseher mit 43-Zoll-Display und 2 x 8 Watt Audioausgangsleistung freuen. Neben vier HDMI-Anschlüssen sind zwei USB-Ports nutzbar. Eine Verbindung mit dem Internet ist per LAN-Anschluss oder kabellos über WLAN möglich. Auch an Bluetooth, Dolby Atmos und der Aquos-Smooth-Motion-Technologie für flüssige Bewegungen fehlt es nicht. Verschiedene Apps, unter anderem für Netflix, Prime Video und YouTube sind bereits vorinstalliert. Beim Strombedarf musst du pro 1.000 Nutzungsstunden mit 53 Kilowattstunden (kWh) rechnen, wenn du den Fernseher im SDR-Modus verwendest. Schaltest du HDR ein, erhöht sich der Stromverbrauch im gleichen Zeitraum auf 65 kWh. Der aktuelle Aldi-Preis: 269 Euro statt 499 Euro. Das entspricht 46 Prozent Rabatt. Andere Webshops möchten derzeit mindestens 299 Euro für den Fernseher sehen (zum Preisvergleich).

Sharp Google TV 43GL4460E

Größere Alternative: Sharp Google TV 50GL4160

Alternativ kannst du bei Aldi jetzt auch den Sharp 50GL4160 kaufen. Dann wird dir ein rahmenloser 50-Zoll-Fernseher mit UHD-Auflösung nach Hause geschickt, der 2 x 10 Watt Audioausgangsleistung bietet. Der Stromverbrauch liegt pro 1.000 Nutzungsstunden bei 69 kWh im SDR- und 107 kWh im HDR-Modus. Ansonsten ist die Ausstattung mit dem oben genannten 43-Zoll-Modell in weiten Teilen identisch. Den Preis hat Aldi jetzt um 37 Prozent von 529 Euro auf 329 Euro reduziert. Ein echter Preiskracher! Denn in anderen Webshops werden derzeit mindestens knapp 400 Euro für diesen Flachbildfernseher berechnet, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

Sharp Google TV 50GL4160

In beiden Fällen gilt: Der Kauf ist nur möglich, solange der Vorrat reicht. Einmalig kommen jeweils Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro hinzu. Bei Bedarf kannst du dich auch für eine zinsfreie Ratenzahlung über Klarna entscheiden. Für das 43-Zoll-Modell werden dann dreimal knapp 96 Euro fällig. Wenn es der 50-Zoll-Fernseher sein soll, liegt die zu zahlende Rate bei dreimal knapp 116 Euro. Alternativ kannst du auch per Kreditkarte (Visa / Mastercard), über Paypal oder mit Apple Pay bezahlen.