Aldi: Wetteruhren zum Spitzenpreis im Angebot

Um das Wetter stets im Blick zu behalten, kann es sich lohnen, eine Wetterstation in den heimischen vier Wänden zu nutzen. Nachdem Lidl und Aldi bereits in der Vorwoche mit entsprechenden Sonderangeboten überraschten, geht es jetzt bei Aldi mit neuen Deals des Herstellers Bresser weiter. Der Discounter stellt zwei Profi-Wetter-Center in das Angebotsfenster. Allerdings nicht in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd, sondern online über den Aldi Onlineshop.

Bresser 5-in-1-Wetter-Center Beaufort bei Aldi kaufen

Das sogenannte 5-in-1-Wetter-Center Beaufort ist mehr als nur eine kleine Uhr, die dir zusätzlich eine oberflächliche Wettervorhersage liefert. Der Außensensor ist nämlich auch in der Lage, die Regenmenge, die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit zu messen. Die Uhrzeit wird zudem per DCF-Funksignal stets ganz genau auf einem farbigen LC-Display angezeigt und sogar als Wecker ist die Station nutzbar. Eine Frostwarnung lässt den Wecker außerdem auf Wunsch bei Temperaturen unter -3 Grad Celsius 30 Minuten früher klingeln. Eine Anzeige von Luftdruck mit Historie-Funktion, Mondphasenkalender und ein Beaufort-Index mit Skala zur Klassifikation von Windstärken sind ebenfalls nutzbar. Und natürlich zeigt die Wetterstation neben der Außentemperatur auch die Temperatur des Raumes an, in dem sie gerade steht.

Eine Funk-Wetterstation, die kaum Wünsche offenlässt: das Bresser 5-in-1-Wetter-Center Beaufort.

Normalerweise stehen auf dem Preisschild für die 5-in-1-Wetter-Center-Station 149 Euro. Aldi bietet das Wetter-Gadget ab sofort, solange der Vorrat reicht und mit fünf Jahren Garantie für 79,99 Euro an. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 46 Prozent. Einmalig kommen 4,95 Euro für den Versand dazu. Ein echtes Top-Angebot, denn in anderen Webshops werden derzeit inklusive Versandkosten mindestens knapp 120 Euro fällig.

Alternative: Wetter-Center mit WLAN-Funktion

Sogar mit einer WLAN-Funktion und App-Unterstützung ist das WLAN-Farbwetter-Center von Bresser ausgestattet, das ebenfalls einen 5-in-1-Außensensor zur Erfassung von Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Niederschlagsmenge bietet. Du kannst also auch auf einem Smartphone oder einem Tablet immer jene Daten ablesen, die die Wetterstation misst. Neben der Innentemperatur zeigt die Station natürlich auch die per Funk übermittelte Außentemperatur an – gefühlte Temperatur inklusive. Wettervorhersage, Frostwarner und Wecker sind natürlich auch bei dieser Wetterstation mit an Bord.

Wetter-Center mit WLAN- und App-Unterstützung: das Bresser WLAN-Farbwetter-Center.

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt laut Angaben von Aldi bei 159 Euro. Angeboten wird das WLAN-Farbwetter-Center mit 5-in-1 Profi-Sensor aber zu einem Preis von nur 89,99 Euro zuzüglich 4,95 Euro Versandkosten. Damit stehen 43 Prozent Rabatt auf dem Preisschild. Ebenfalls ein gutes Angebot? Absolut, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Denn mindestens 99 Euro musst du derzeit bei einem Kauf in anderen Onlineshops einkalkulieren.

Jetzt weiterlesen 6 Wetter-Apps im Vergleich: Das macht die Apps besonders