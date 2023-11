Bei Aldi gibt’s gerade einen 303-teiligen Werkzeugkoffer 54 Prozent billiger

Der Steckschlüssel- und Werkzeugsatz von Brüder Mannesmann liefert dir für unter 100 Euro ein umfangreiches Komplettpaket. Hammer, Zangen, Schraubenzieher und vieles mehr befinden sich in dem Werkzeugkoffer. Somit bist du für die nächste Reparatur oder das nächste Heimwerker-Projekt ideal ausgestattet. Und das Beste: Bei Aldi kannst du dir den Koffer im Angebot jetzt für nur 99,99 Euro sichern.

Brüder Mannesmann Werkzeugkoffer bei Aldi: Das ist enthalten

Beim Möbelaufbau, bei der Fahrradreparatur oder dem nächsten Heimwerker-Projekt darf ordentliches Werkzeug nicht fehlen. Der Werkzeugkoffer bei Aldi bietet dafür eine Menge hilfreicher Tools und Aufsätze, damit das nächste Projekt auch gelingt. So findest du hier Basics, wie eine Kombizange, eine Wasserpumpenzange oder eine Kabelschuhklemmzange. Aber auch ein Schlosserhammer und ein 3-Meter-Bandmaß sind enthalten. Ein Cuttermesser zum Schneiden diverser Materialien und sieben Innensechskantschlüssel sind ebenfalls Teil des Koffers.

Werkzeug bei Aldi im Angebot – das steckt im Koffer

Zum Festzurren und Lösen diverser Schrauben sind weiterhin verschiedene Werkstatt- und Feinmechaniker-Schraubendreher dabei. Und ein Spannungsprüfer darf natürlich ebenso nicht fehlen. Für kleine bis große Schrauben und Muttern packt der Hersteller zudem eine 1/4-Zoll- sowie eine 1/2-Zoll-Knarre mit Zubehör in den Koffer. Darüber hinaus befindet sich ein Bit-Adapter samt über 100 CV-Schraubendreher-Bits im Set, die sich bei Bedarf auch mit einem Akku-Schrauber nutzen lassen. Zwar ist eine Bohrmaschine nicht im Koffer enthalten, ein 13-teiliger HSS-Bohrersatz für das motorisierte Werkzeug ist aber mit dabei. Abgerundet wird das umfangreiche Set von einer Kleinteilezubehör-Box mit diversen Schrauben, Nägeln, Dübeln und mehr.

Werkzeug bei Aldi: So gut ist der Preis wirklich

Und der Preis des Werkzeugkoffers ist mit nur 99,99 Euro wirklich stark. Denn normalerweise kostet das Set 219 Euro. Jetzt ist es also satte 54 Prozent günstiger! Wirft man dann noch einen Blick auf den Preisvergleich (siehe unten), wird das Angebot sogar noch besser. Denn hier zeigt sich, dass das Set in den vergangenen Monaten nicht ein einziges Mal so günstig war wie jetzt. Preiswerter ist derzeit außerdem kein anderer Anbieter. Lediglich Amazon bietet den Werkzeugkoffer momentan zu demselben Preis an. Hier kannst du also ebenfalls zuschlagen.

Reicht dir ein kleinerer Werkzeugkoffer für zu Hause, lohnt sich auch ein Blick auf den Brüder Mannesmann M29085 Premium Universal und Haushalts-Werkzeugkoffer mit 89 Teilen. Denn der ist bei Amazon gerade 63 Prozent günstiger und kostet so nur noch 61,77 Euro statt rund 165 Euro.