Aldi: Wasserdichtes National Geographic Fernglas zum Top-Preis

Wer sich schon einmal mit dem Kauf eines Fernglases beschäftigt hat, der weiß, dass für einen guten Feldstecher schnell mehrere Hundert Euro fällig werden können. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, was ein Fernglas bieten kann, das zum Sparpreis im Onlineshop von Aldi erhältlich ist. Erst recht, wenn es das Label von National Geographic trägt und so unmittelbar den Eindruck erweckt, der perfekte Begleiter auf all deinen Reisen, Wanderungen und Outdoor-Abenteuern zu sein. Wir haben uns angesehen, was das National Geographic Fernglas bei Aldi mit der Bezeichnung TrueView NG 10×42 aus dem Hause Bresser kann.

Kompaktes Fernglas zum kleinen Preis bei Aldi kaufen

Aldi stellt in Aussicht, dass das Fernglas mit seiner zehnfachen Vergrößerung und einem Objektiv mit 42 mm Durchmesser unter anderem für Tierbeobachtungen und für die Jagd geeignet ist. Dafür ist es mit einem Sehfeld von 114 Metern auf 1.000 Meter Entfernung ausgestattet. Du kannst also in einem Kilometer Entfernung eine Breite von 114 Metern überblicken. Praktisch zudem: Das Fernglas ist auch für Brillenträger geeignet. Denn sowohl links als auch rechts ist an den drehbaren Augenmuscheln ein Dioptrinausgleich bis jeweils +/- 4 möglich.

Bei Bedarf ist es möglich, das TrueView NG 10×42 auf einem optional zu erwerbenden Stativ zu montieren, um ein besonders ruhiges Sichtbild zu erhalten. Denn einen Bildstabilisator, der bei manchen Profi-Ferngläsern auch integriert ist, fehlt dem Aldi-Modell zugunsten eines erschwinglichen Preises. Das gummierte Gehäuse ist wasserdicht, das Gewicht fällt mit 645 Gramm erfreulich niedrig aus. Für Hobby-Ornithologen und Menschen, die gerne ein kleines, kompaktes Fernglas nutzen möchten, ist das jetzt von Aldi angebotene Modell entsprechend eine gute Wahl.

National Geographic Fernglas TrueView NG 10×42 bei Aldi.

Was kostet das National Geographic Fernglas?

Der unverbindliche Verkaufspreis für das Expeditions-Fernglas wird von Aldi mit 229 Euro angegeben. Davon kannst du aber 35 Prozent abziehen. Denn Aldi stellt den Feldstecher mit zehn Jahren Garantie für nur 149 Euro zuzüglich 4,95 Euro Versandkosten zur Verfügung. Aber nur solange der Vorrat reicht.

Ein guter Deal? Absolut! Denn in anderen Onlineshops musst du derzeit mindestens rund 185 Euro investieren, wenn du dir das Fernglas sichern möchtest. Mit einer Ausnahme: Bei Otto werden über den niederländischen Verkäufer Folux ebenfalls 149 Euro verlangt. Und dort sind sogar die Lieferkosten schon inklusive.