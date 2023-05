Aldi verschenkt Foto-Leinwand – kostenlos statt 10 Euro

Normalerweise müssen Aldi-Kunden 9,90 Euro auf den Tisch legen, wenn sie ihr Foto auf einer Leinwand bewundern möchten. Dazu kommen Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro, die zu einem Gesamtpreis von rund 15 Euro führen. Dafür erhält der Käufer eine 20 x 20 cm große Leinwand mit einem beliebigen Motiv. Wobei die Qualität auf einem hohen Niveau zu sein scheint. Denn laut Aldi wird das Leinwandgewebe einerseits per Hand gespannt. Andererseits ist die Leinwand UV-resistent. Das ist insofern wichtig, als dass das Bild auch in sonnigere Ecken gehängt werden kann, ohne dass die Farben zeitnah verblassen oder eine Färbung annehmen. Die Rahmenstärke liegt derweil bei den üblichen 2 cm.

Aldi-Leinwand kostenlos – mit diesem Code

Aktuell erlässt Aldi interessierten Käufern im Rahmen einer befristeten Aktion die Kosten für eine Foto-Leinwand. Heißt: Die zuvor erwähnten 9,90 Euro entfallen gänzlich. Lediglich die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro trägt der Käufer nach wie vor selbst. Doch natürlich kommt das Angebot nicht ohne gewisse Einschränkungen aus.

So ist lediglich ein reduzierter Artikel pro Warenkorb erlaubt. Zudem ist das Angebot nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und lässt sich auch nur einmal pro Nutzer einlösen. Der Gutscheincode wird anschließend automatisch im Warenkorb hinterlegt. Wer auf einer deutschen Insel wohnt, muss allerdings satte 15 Euro Versandkosten bezahlen.

Gutscheincode: NLCW21GLW

Das Angebot gilt bis zum 3. Juni 2023, allerdings wie immer nur solange der Vorrat reicht. Wer zuschlagen möchte, sollte sich daher beeilen.

Weitere Aktionen

Abseits des zuvor aufgeführten Angebots bietet Aldi gegenwärtig auch mehrere weitere rabattierte Produkte an – darunter größere Foto-Leinwände, Echtfotobücher und Acrylglas. Die Vergünstigungen reichen dabei von 33 bis zu 64 Prozent. So lassen sich etwa hinter Acrylglas versteckte Fotomotive im Format 30 x 20 cm gegenwärtig für 4,99 anstelle der üblichen 13,99 Euro erwerben. Doch Achtung: Auch hier gelten die reduzierten Preise lediglich bis zum 3. Juni 2023 und ebenfalls nur solange der Vorrat reicht.