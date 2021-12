Aldi verschenkt Apple-Guthaben: Diese Geschenkkarte ist mehr wert als du zahlst

Apples iPhones, iPads und Watches sind nicht nur wegen ihrer Hardware so beliebt, sondern vor allem wegen des riesigen Angebots im App-Store. Doch viele der Apps kosten häufig kleine, aber auch ab und an größere Beträge. Ähnlich verhält es sich mit den medialen Inhalten. Willst du also Musik, Filme oder TV-Sendungen hören respektive sehen, musst du auf dein Apple-Guthaben zurückgreifen. Aldi bietet nun Guthabenkarten an, die dir mehr Guthaben bieten, als sie kosten.

App Store und iTunes Geschenkkarten von Aldi

In den Märkten von Aldi Süd und Nord kannst du ab heute die Apple-Geschenkkarten kaufen und dabei 15 Prozent Extra-Guthaben absahnen. Das zusätzliche Guthaben wird beim Einlösen gutgeschrieben. Beim Kauf einer 100-Euro-Karte sind das 15 Euro, die du im App-Store oder iTunes mehr ausgeben kannst, als du für die Karte ausgegeben hast.

Aktion gilt nicht lange

Die Aktion von Aldi Nord und Aldi Süd gilt ab dem heutigen 27. Dezember bis zum 3. Januar 2022 und damit nur eine Woche. Sie umschließt nicht nur die 100-Euro-Karte, sondern auch die günstigeren Varianten. So kannst du dir auch die 25- oder 50-Euro-Karte mit dem Bonus sichern. Allzu lange darfst du die Karte jedoch nicht ungenutzt lassen. Du musst sie nämlich bis zum 17. Januar einlösen, um den Bonus zu bekommen. Ausgeschlossen von der Aktion sind dabei E-Books. Sie können nicht mit dem rabattierten Guthaben der Geschenkkarte bezahlt werden. Wo es noch weitere Aktionen gibt, zeigen wir dir in unserer iTunes Rabatt-Übersicht.

So löst du das Guthaben ein

Über einen Mac oder einen PC musst du iTunes zunächst öffnen und dich über dein Profil mit deiner Apple ID anmelden. Klickst du erneut auf das Profil-Symbol, erscheint ein „Einlösen-Feld“, in das du den Guthaben-Code der Aldi-Karte eintragen kannst. Ebenso simpel kannst du das Guthaben über dein iPhone, iPad oder iPod einlösen. Dazu navigierst du zu iTunes oder den App Store und meldest dich mit der Apple ID an. Im Menüpunkt „Highlights“ findest du das Feld „Einlösen“. Hier gehst du zu „Code manuell eingeben“ und gibst deinen Gutschein-Code ein.