Im Angebot bei Aldi ist gerade das E-Bike “Trekking Viator ETH 1861” von Fischer. Hiermit fährst du bequem durch die Stadt zur Arbeit oder über unebeneres Terrain bei der nächsten Fahrradtour. Für wen das E-Bike am besten geeignet ist, was es neben einer besonders großen Reichweite noch bietet und wie gut der Preis ist, klären wir in diesem Artikel.

10 Gänge, 5 Unterstützungsstufen und große Reichweite: Das bietet das E-Bike

E-Bikes um die 1.000 Euro finden sich öfter bei Discountern von Marken wie Prophete, Fischer und Co. Häufig ist die Reichweite allerdings auf 100 bis 120 Kilometer begrenzt. Nicht so bei diesem Modell. Das Trekking E-Bike Viator ETH 1861 von Fischer bringt dich mit einer Aufladung bis zu 160 Kilometer weit. So sind lange Fahrradtouren überhaupt kein Problem und auch im Alltag muss das Pedelec nicht dauernd ans Kabel. Der Akku lässt sich für die Ladung zudem einfach entnehmen. So muss keine Steckdose vor dem Haus oder im Keller vorhanden sein.

So sieht das Fische E-Bike aus

Dazu ist das elektrifizierte Fahrrad mit einem Bafang M400 Mittelmotor ausgestattet, der dich je nach Bedarf in fünf Stufen unterstützt. Zusätzlich setzt Fischer auf eine Shimano 10-Gang-Kettenschaltung, die dir auch die Fahrt den Berg hinauf erheblich erleichtert. Für die Sicherheit sind hydraulische Scheibenbremsen montiert und Beleuchtung ist ebenfalls am Fahrrad verbaut. Auf eine Rücktritt-Bremsung musst du hierbei jedoch verzichten. Dafür befindet sich am Lenker ein übersichtliches Display, auf dem du alle wichtigen Infos ablesen kannst. Der Gepäckträger über dem Hinterrad bietet weiterhin Platz für eine Tasche oder einen Rucksack.

Das E-Bike ist für eine maximale Belastung von 150 Kilogramm geeignet und wiegt rund 26 Kilogramm. Cool ist: Der Hersteller schickt dir gleich ein Werkzeug-Set mit, mit dem sich der Sattel und andere Teile einstellen lassen.

Erstmals unter 1.000 Euro – so gut ist der Deal bei Aldi

Und auch der Preis von nur 999 Euro ist richtig gut. Denn so günstig wie jetzt war das E-Bike zuvor noch nie, wie auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt (siehe unten). Und das nächstbeste Angebot im Netz kostet sogar rund 700 Euro mehr. Somit hat Aldi gerade mit Abstand den besten Preis auf dem Markt. Allerdings kommen noch 45,90 Euro für den Versand per Spedition dazu. So kommst du zum Schluss auf insgesamt 1.044,90 Euro – aber auch das ist immer noch der beste Preis jemals!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt