Mini-PC bei Aldi: Alte Kiste oder geniale Büro-Maschine?

Wenn es bei Aldi neue Computer zu kaufen gibt, kann man sich in der Regel auf eine ordentliche Ausstattung zum vergleichsweise kleinen Preis freuen. Ab morgen, 17. Juni, kündigt sich nun ein weiteres PC-Schnäppchen an. Allerdings verkauft Aldi keinen klassischen Desktop-Rechner und auch kein Notebook, sondern einen Mini-PC. Bei diesem Arbeitsgerät steckt die komplette Hardware in einem 211 x 54 x 198 Millimeter kleinen und nur 5 Kilogramm schweren Gehäuse.

Medion Mini-PC S22003 bei Aldi: Das steckt drin

Angeboten wird der Medion Mini-PC S22003 (MD34385) mit vorinstalliertem Windows 10 Home Betriebssystem. Neben 256 GB SSD-Speicher stehen auch 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Bei der zentralen Recheneinheit ist die Wahl aber leider nur auf einen Einsteiger-Prozessor mit schmalen 3 MB Cache gefallen. Der Intel Core i3-5005U wurde nicht nur schon Anfang 2015 vorgestellt, er verfügt auch nur über zwei Kerne, die mit bis zu 2 GHz takten. Internetverbindungen werden wahlweise über einen klassischen LAN-Anschluss realisiert oder per WLAN (2,4 & 5 GHz). Allerdings nicht über den neuesten WiFi-6-Standard. Bluetooth-Verbindungen sind nur auf Basis der schon etwas angestaubten Version 4.2 möglich.

Eine dedizierte Grafikkarte fehlt dem Rechner. Stattdessen steht nur eine Intel HD Grafik 5500 zur Verfügung. Wissen solltest du zudem, dass keine Erweiterung des Arbeitsspeichers möglich ist. Mehr als die bereits verbauten 8 GB RAM unterstützt der Rechner nämlich nicht. Dafür stehen aber einige Anschlüsse zur Verfügung. Vorne unter anderem zwei USB 2.0 Ports. Und an der Rückseite sind neben dem bereits genannten LAN-Anschluss noch vier USB 3.2 Gen 1 Ports, ein HDMI- und ein VGA-Anschluss zu finden.

Für wen eignet sich ein Mini-PC?

Wenn du einen Rechner suchst, mit dem du regelmäßig Bilder und Videos bearbeiten kannst, ist der Mini-PC von Medion bei Aldi nicht die richtige Wahl. Gleiches gilt, wenn du die neuesten Blockbuster-Games spielen willst. Dafür ist die Leistung des Rechners einfach zu schwach. Sehr viel mehr eignet sich der kleine Medion-Computer aber für Streaming-Inhalte und klassische Homeoffice-Tätigkeiten. Auch als Arbeitsrechner im Büro kann sich das Gerät eignen, sofern die zu erledigenden Aufgaben nicht zu umfangreich ausfallen. Dank der mitgelieferten VESA-Halterung ist es übrigens möglich, den Rechner unter einer Tischplatte zu montieren.

Ausgestattet mit drei Jahren Hersteller-Garantie kostet der Medion S22003 bei Aldi 349 Euro. Erhältlich ist der Computer ab morgen, 17. Juni, über den Online-Shop von Aldi Nord. Schon jetzt kannst du ihn zum gleichen Preis bei Aldi Süd bestellen; noch solange der Vorrat reicht und laut neuesten Angaben „nur noch für kurze Zeit“. Ein guter Preis? Durchaus. Bei MediaMarkt selbst und bei Saturn kostet der Mini-PC derzeit knapp 380 Euro. In anderen Webshops werden mindestens 373 Euro fällig.