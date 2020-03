Dabei reden wir von einem 50 Zoll großen Bildschirm, also mehr als 125 Zentimeter in der Diagonalen. Die Hausmarke Medion stellt den Fernseher her, der ab dem 26.3. bei Aldi zum Sonderrpreis von 299 Euro verkauft wird. Außerdem ist das Gerät auch technisch auf der Höhe, was den Preis umso besser erscheinen lässt, kosten 4K-Fernseher in dieser Größe anderorts doch oft eher 400 bis 600 Euro.

4K-Fernseher für unter 300 Euro bei Aldi

Der Fernseher ist sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd im Angebot. Diese technischen Details gibt der Discounter für den Medion Life X15060 Smart TV mit auf den Weg:

50 Zoll (125,7 cm) Bildschirmdiagonale

LED-TV

4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel)

HD Triple Tuner (DVB-T2, -S, -C)

HDR

WLAN

3 HDMI-Anschlüsse

Smart-TV mit Apps für Netflix und Amazon Prime

Maße und Gewicht (mit Standfüßen: 112,7 x 72,2 x 27 cm; 11,1 Kilogramm)

Außerdem wirbt Aldi mit 3 Jahren Garantie auf den Kauf des Fernsehers.

Das Angebot im Kurz-Check

4K für unter 300 Euro, das ist erst einmal ein guter Deal. Wie schon erwähnt, kosten ähnlich große 4K-Fernseher sonst gerne mal über 400 Euro. Der Aldi-TV bietet alles, was du für den Normalgebrauch zu Hause benötigst. WLAN-Schnittstelle, eigene Apps für Streaming-Dienste aber eben auch drei HDMI-Eingänge für Konsolen, externe Receiver oder HDMI-Dongles wie dem Amazon Fire TV Stick oder Google Chromecast. Hier bist du also gut aufgestellt. Die 3 Jahre Garantie sind außerdem fair bemessen.

Jetzt weiterlesen Top-Angebot: Amazon Fire TV Stick 4K zum Bestpreis

Wenn du keinen eigenen Receiver anschließt, kannst du natürlich auch selbst mit dem Gerät TV-Sender empfangen. Je nachdem, ob du via Satellit, Kabel oder DVB-T2 empfängst, kannst du das Verbindungskabel zur Schüssel, Antenne oder zum Kabelanschluss in den Triple-Tuner einstecken und loslegen.

Weitere 4K-Fernseher um 300 Euro

Dennoch: das Aldi-Angebot ist gut, aber nicht konkurrenzlos. 4K-Fernseher erleben derzeit so etwas wie Preis-Erdrutsche. Ständig sind Modelle verschiedener Hersteller irgendwo im Angebot. Ein paar aktuelle Beispiele:

Das sind übrigens auch die Alternativen für den Fall, dass Aldi das Filialangebot aufgrund der Corona-Krise nicht in den Geschäften aufrechterhalten werden kann. So haben Media Markt und Saturn ihr stationäres Geschäft in Deutschlands schon geschlossen. Online soll es aber keinen Abbruch geben.

Tipp zum Aldi-Deal

Auch wenn jeder TV-Hersteller mittlerweile smarte Funktionen in seinen Geräten bietet, so handelt es sich hierbei meist um Insellösungen, die nur beschränkt funktionieren, um den Fernseher zum Beispiel in einer Smart-Home-Umgebung zu integrieren. Abhilfe schaffen ein Fire TV Stick, ein Chromecast (Ultra) oder auch AppleTV, die deutlich besser in bestehende Heimnetzwerke integrierbar sind – je nach Wahl des eigenen Ökosystems.

Übrigens: Aldi hat ab sofort auch eine PlayStation 4 im Angebot. Die eigenet sich dank Apps auch als Media-Player und kann zum Beispiel auch Blu-rays abspielen. Mehr dazu hier:

Jetzt weiterlesen Playstation 4 bei Aldi: Schleuderpreis, aber auch ein gutes Schnäppchen?

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.