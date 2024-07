Wer keine Gaming-Maschine für unterwegs sucht, kann sich schon zum verhältnismäßig schmalen Taler einen Laptop aus dem Hause Medion sichern. So berichteten wir beispielsweise erst kürzlich über einen Notebook-Deal von Aldi, bei dem du für unter 300 Euro an ein ordentliches Gerät kommst. Doch es geht scheinbar noch günstiger: Jetzt verkauft der Discounter nämlich einen Medion Laptop schon für lediglich 199 Euro. Doch was taugt das Gerät überhaupt? Wir schauen genauer hin.

Das bietet dir das Laptop-Schnäppchen von Aldi

Im digitalen Preisregal steht dabei der Medion E15308 (MD63850) Laptop für 199 Euro. Dieser verfügt über ein 15,6 Zoll großes Full-HD-Display samt IPS-Technologie und bietet dir somit eine gute Bildschirmdiagonale für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig bist du mit dem günstigen Gerät aber ebenso mobil: Mit einem Gewicht von lediglich 1,78 kg sowie kompakten Maßen (35,9 x 19,8 x 23,9 cm) lässt sich der Laptop problemlos transportieren. Dadurch eignet er sich etwa perfekt für Studierende oder fürs mobile Arbeiten.

Für eben jene Verwendungszwecke spricht auch die verbaute Hardware. Der AMD 3020e Prozessor (bis zu 2,60 GHz) sowie die 4 GB Arbeitsspeicher machen den Laptop nämlich keinesfalls zum Kraftpaket. Aber das muss er auch gar nicht sein! Fürs Streaming unterwegs oder als mobiler Arbeitsrechner ist das Notebook gut geeignet – und vor allem auch fair bepreist.

Medion Laptop mit 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale

Zu den weiteren Vorteilen des Aldi-Schnäppchens zählt unter anderem die Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden, eine HD-Webcam, ein Dual-Array-Mikrofon sowie das bereits installierte Betriebssystem Windows 11 Home (S Modus). Zu den Anschlüssen zählen USB-Slots (einer Typ-C mit DisplayPort- und Ladefunktion), ein HDMI-Stecker sowie ein Audio-Kombi-Anschluss.

Mit Blick auf den Preis muss man aber natürlich auch Abstriche machen können – und die machen sich beim Speicher bemerkbar. Zwar setzt Medion auf eine schnelle SSD-Festplatte, diese verfügt aber nur über 128 GB. Zum Glück gibt es aber Platz für eine weitere SSD, sodass du deinen Speicher problemlos erweitern kannst. Außerdem ist das beliebte Microsoft 365 (Single) Software-Paket für ein Jahr inklusive. Neben Programmen wie Word und Excel hast du so ebenfalls Zugriff auf 1 TB OneDrive Cloudspeicher von Microsoft.

Medion Notebook für nur 199 Euro

Insgesamt schnüren Aldi und Medion hiermit also ein recht ansprechendes Paket – insbesondere mit Blick auf den Preis. Nur 199 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten) veranschlagt der Discounter für den Laptop. Wer keine High-End-Technik erwartet, kann hier ein echtes Schnäppchen machen.