Aldi verkauft HD-Drohnen: Coole Technik schon für 50 Euro

Egal, ob einfach nur zum spaßigen Fliegen durch die Lüfte, für coole Urlaubsaufnahmen oder vieles mehr – eine Drohne mit Liveübertragung ist ein Spaß für Groß und Klein. Ich selbst konnte mich schon einige Male am Drohnenflug probieren und hab anschließend das Lächeln gar nicht aus dem Gesicht bekommen – es macht einfach Spaß! Gleichzeitig haben mich die großen Einstiegspreise von Profi-Drohnen der Marke DJI immer etwas abgeschreckt. Eine gute Alternative stellen daher die aktuellen Angebote von Aldi dar. Hier kommst du nämlich schon für knapp 50 Euro an eine HD-Drohne, inklusive wichtiger Funktionen für Einsteiger. Wir schauen uns den Deal mal genauer an.

HD-Drohne für 50 Euro – Das wird dir hier geboten

Bei Aldi im Angebot für 49,99 Euro ist dabei die Maginon Drohne QC-720SE WIFI. Gesteuert wird das Gerät über den mitgelieferten Controller. Zeitgleich ermöglicht dir die Drohne aber auch eine Liveübertragung direkt auf dein Smartphone, mit einer Video-Auflösung von 1.280 x 720p und 30 fps. Ausgestattet mit drei Geschwindigkeits-Modi sowie einem 6-Achsen-Gyroskop machst du mit dem einsteigerfreundlichen Gerät im Nu deine eigenen Flüge durch die Lüfte. Unterstützt wirst du dabei unter anderem von einer Auto-Schwebe-Funktion, wodurch die Drohne eigenständig in der Luft bleibt. Auch Features wie One Key Return (Rückkehr zum Startort per Knopfdruck) und eine Notaus-Funktion sind vorhanden.

Du kannst dein Smartphone auch direkt am Controller befestigen

Die maximale Reichweite der Drohne beträgt dabei 30 Meter – weiter weg solltest du also nicht fliegen, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Besonders cool: Im Lieferumfang sind, neben anderen Extras, auch direkt eine 8 GB microSD-Speicherkarte sowie vier Ersatz-Rotorblätter (inkl. Schrauben), enthalten.

Eine Sache, die mich selbst bei hochpreisigen Modellen überrascht hat, war die geringe Akkulaufzeit. Denn auch wer deutlich mehr als die bei Aldi veranschlagten knapp 50 Euro für eine Drohne ausgibt, kommt mit einem Akku meist nicht weit. Die Drohne bei Aldi kommt mit ihrem 1.200-mAh-Akku ebenso auf nur maximal 10 Minuten Flugzeit. Wer länger fliegen möchte, sollte daher unbedingt direkt auch weitere Akkus dazuholen. Ein passender Dreierpack kostet bei Aldi aktuell 49,99 Euro.

→ 3er-Pack Akkus für 49,99 Euro

Noch mehr Anfänger-Funktionen für 30 Euro Aufpreis

Wer sich beim Fliegen besonders sicher fühlen möchte, sollte aber vielleicht eher einen Blick auf diese Drohne werfen. Für nur 30 Euro Aufpreis bekommst du hier nämlich zusätzlich noch eine sogenannte „Optical Obstacle-Avoidance“ (zu Deutsch: Optische Hindernis-Vermeidung). Dadurch werden eventuelle Hindernisse wie Äste erkannt und vermieden – ein echter Vorteil, nicht nur für Einsteiger. Sonst bekommst du hier im Grunde die gleiche Drohne samt all ihren Funktionen geboten.

→ HD-Drohne mit Hindernis-Vermeidung für 89,99 Euro