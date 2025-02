Du bist noch unschlüssig, welchen Staubsauger du dir kaufen sollst? Wir haben einen Tipp: Der Dreame Akkusauger U10 ist bei Aldi nämlich gerade für gut 120 Euro zu haben. Dadurch ist er deutlich günstiger als viele Konkurrenzmodelle. Aber kann er auch was für das Geld? Wir schauen ihn uns genauer an.

Leistungsstark, ausdauernd und flexibel: Das kann der Akkusauger

Was muss ein Staubsauger am besten können? Richtig, staubsaugen. Nicht jeder braucht hingegen teuren Schnickschnack, wie er bei Dyson und Co. zum Einsatz kommt. Der Dreame U10 ist somit eine gute Wahl für alle, die zwar die Vorteile eines kabellosen Akkusaugers nutzen, aber keine Unmengen dafür ausgeben wollen. Er ist einerseits für Hart- und Teppichböden geeignet, du kannst damit aber etwa auch Regale oder die Couch absaugen. Denn der Akkusauger lässt sich ebenso ohne das Saugrohr verwenden. Einfach das mitgelieferte Zubehör aufgesetzt – und schon kann es losgehen.

Generell punktet der Akkusauger zudem mit 100 AW Saugkraft und einer 2.000-mAh-Batterie, die bis zu 40 Minuten Laufzeit ermöglicht. So sollte die ganze Wohnung problemlos an einem Stück wieder sauber sein. Je nach Verschmutzung und Untergrund lässt sich zudem zwischen drei Saug-Modi wählen. Ein spezieller Turbo-Modus hilft zum Beispiel bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen. Allerdings verkürzt sich hier die Akkulaufzeit. Nutzt du den Akkusauger für die Reinigung der Böden, hilft obendrein eine LED-Leuchte, um Schmutz auch in dunkleren Bereichen zu erkennen. Dazu liefert Dreame eine Wandhalterung mit, in der der Sauger platzsparend aufbewahrt werden kann.

Nur rund 100 Euro bei Aldi: So gut ist der Preis

Schauen wir nun noch auf den Preis. Aldi verkauft den Akkusauger aktuell für 119 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten). Und das ist ein verdammt guter Preis. Denn blickt man auf den Preisvergleich, fällt auf: Der nächst günstigere Shop verlangt über 200 Euro für den praktischen Sauger. Bei Aldi machst du also gerade definitiv den besten Deal.

