Aldi haut diesen AEG-Akkusauger zum absoluten Spitzenpreis raus

Ein neuer Staubsauger muss her, du willst aber nicht in eine Preisklasse à la Dyson investieren? Keine Sorge, für ein leistungsstarkes Gerät musst du nicht immer unbedingt tief in die Tasche greifen. Oft gibt es Modelle der Spitzenklasse auch im Angebot, sodass du mit etwas Glück ein richtiges Schnäppchen abstauben kannst. Wir haben da etwas für dich gefunden. Bei Aldi bekommst du nämlich aktuell einen Akkusauger von AEG zum Megapreis mit 24 Prozent Rabatt.

Aldi schmeißt diesen AEG Akkusauger raus

Dieser Staubsauger von AEG ist ein richtiges Kraftpaket und sieht dabei euch noch ziemlich schick aus. Mit seiner dunkelroten Farbe macht er beim Hausputz eine gute Figur und kann sich sehen lassen. Besonders cool: Er besteht zu 53 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Dank der Wandhalterung und des Ladekabels ist dein neuer Haushaltshelfer von Aldi jederzeit einsatzbereit. Der Lithium-Akku verspricht dir eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten, womit du dein ganzes Haus in einem Rutsch auf Vordermann bringen kannst. Das geringe Gewicht von nur rund 2,5 Kilogramm spielt dir dabei natürlich in die Karten.

Seine Power-Pro-Multi-Bodendüse nimmt es mit allen verschiedenen Untergrundarten auf. Die Saugleistung von 85 Airwatt ist zudem für die alltägliche Reinigung auf Hartböden oder Teppichen mehr als ausreichend. Dank des LED-Lichts erkennst du auch jede noch so kleine Staubfluse unter deinem Bett oder hinter dem Schrank. Willst du dein Sofa oder das Auto aussaugen, kannst du den AEG in einen Handsauger umbauen und mit der von Aldi mitgelieferten Möbelbürste direkt loslegen. Der Staubbehälter bietet dir dabei ein Volumen von 500 Milliliter. Ist dieser voll, kannst du ihn mittels Single-Touch-Funktion einfach entleeren, ohne dir die Hände schmutzig zu machen.

Absoluter Bestpreis für den stylishen Sauger

Bei Aldi hängt am AEG-Akkusauger normalerweise ein Preisschild von 249,95 Euro. Ein Blick auf den Preisverlauf (siehe unten) zeigt hier, dass diese Kosten etwas hoch angesetzt sind. Dennoch verkauft der Discounter den Akkusauger aktuell zum absoluten Spitzenpreis von 189,99 Euro. Das bedeutet, du bekommst ihn gerade nirgendwo günstiger. Aber Achtung, das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und der Akkusauger kann deshalb auch fix vergriffen sein. Schnell sein lohnt sich also!

