Aldi: Vakuum-Akkusauger zum Spitzenpreis im Angebot

Exklusiv bei Aldi ist ab sofort ein beutelloser Vakuum-Staubsauger von Dreame zu haben, der ohne störendes Stromkabel auskommt. Der akkubetriebene Sauger Dreame U10 der zum Xiaomi-Konzern gehörenden Marke verfügt über drei Saugmodi (Eco / Medium / Turbo) und eine Saugstärke von maximal 100 AW. Der abnehmbare Akku liefert eine Kapazität von 2.000 mAh und soll bis zu 40 Minuten Laufzeit garantieren. Nutzt du den Turbo-Modus, verringert sie sich aber auf nur noch zehn Minuten. Für eine komplette Wiederaufladung des Akkus müssen etwa drei Stunden vergehen.

Dreame Vakuumsauger bei Aldi kaufen

Geeignet ist der Dreame U10 Vakuum-Staubsauger mit der Modellbezeichnung VPV20A für das Reinigen von Teppich- und Hartholzböden sowie Fliesen. Aber auch Möbel soll man mit dem Sauger zum Beispiel von Staub befreien können. Das Volumen des Staubbehälters gibt der Hersteller mit einem halben Liter an, das Gewicht mit rund drei Kilogramm. Die Bürste ist mit einer kleinen LED-Beleuchtung ausgestattet, damit zum Beispiel auch unter Möbeln oder unter dem Bett immer ersichtlich ist, wo noch eine Reinigung erfolgen sollte.

Was kostet der Dreame U10?

Wie eingangs erwähnt, steht der mit einer Leistung von 310 Watt versehene Dreame U10 exklusiv bei Aldi zur Verfügung. Konkret im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters. Dort wird der Vakuum-Staubsauger ab sofort zu einem Preis von 139 Euro verkauft. Aber nur solange der Vorrat reicht. Einmalig kommen 5,95 Euro für den Versand hinzu. Für die gebotene Ausstattung ist das ein guter Preis. Ein Preisvergleich scheidet an dieser Stelle aber aufgrund der Exklusivvermarktung bei Aldi aus.

Dreame Vakuum Staubsauger U10 bei Aldi im Angebot.

Im Lieferumfang ist übrigens neben einer Wandhalterung auch ein sogenanntes Kombi-Werkzeug inklusive. Es eignet sich für das Saugen in Spalten, in Ecken von Türen und Fenstern und an anderen schwer zugänglichen Stellen. Der Staubsauger-Filter sollte laut Empfehlung des Herstellers alle vier bis sechs Monate ausgewechselt oder mit sauberem Wasser ohne Reinigungsmittel gereinigt werden. Auf die Reinigung mit einer Bürste sollte man verzichten und nach einer Reinigung eine Trocknung für mindestens 24 Stunden durchführen.

