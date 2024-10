Aldi und Netto starten neue TV-Kracherschnäppchen

Preiswerte Fernseher scheinen derzeit stark nachgefragt zu sein. Nachdem Aldi am vergangenen Wochenende bereits mit einem 40-Zöller für unter 200 Euro überrascht hatte, geht es jetzt mit zusätzlichen TV-Deals weiter. Denn ab sofort kannst du bei Aldi zwei weitere TV-Schnäppchen ergattern, denen etwas größere Fernseher zugrunde liegen. Neben einem 43-Zoll-Fernseher mit Full-HD-Auflösung steht auch ein 55-Zoll-Fernseher mit 4K-UHD-Auflösung zum stark reduzierten Sonderpreis zur Verfügung.

Aldi: 43-Zoll-Fernseher mit Android zum Top-Preis kaufen

Beim 43-Zoll-Modell handelt es sich um einen Fernseher aus dem Hause Medion. Der MD29243 basiert auf dem Betriebssystem Android, was zur Folge hat, dass du viele Apps, die du schon von deinem Smartphone kennst, auch auf dem Fernseher verwenden kannst. Der Fernseher bietet neben HDR und Micro Dimming zur Bildoptimierung einen integrierten Medienplayer sowie weitere praktische Extras wie integriertes WLAN und Bluetooth.

Auf der Rückseite kannst du unter anderem einen LAN-Anschluss, zwei HDMI- und einen USB-Port nutzen. Zum Beispiel, um eine externe Festplatte mit dem TV-Gerät zu verbinden. Dann kannst du auch viele TV-Inhalte aufnehmen und später ansehen, wenn es dir am besten passt. Die Audio-Leistung: 2 x 8 Watt.

Medion MD29243 Smart TV

Und der Preis? Der liegt mit drei Jahren Garantie bei 249 Euro zuzüglich 5,95 Euro für den Versand. Aldi bietet den 16:9-Fernseher mit HD-Triple-Tuner und Sprachsteuerung über den Google Assistant damit 30 Euro günstiger an als Medion selbst; bezahlbar auch in drei zinsfreien Raten über den Zahlungsdienstleister Klarna.

55-Zoll-Fernseher von Philips zum Sonderpreis im Angebot

Soll es ein etwas größerer Fernseher sein? Dann kannst du dich alternativ auch für den Philips Smart TV 55PUS7409/12 entscheiden. Hier ist ein 55 Zoll großes 4K-UHD-Panel verbaut. Du kannst also auch höher auflösende Inhalte schauen – mit bis zu 3.840 x 2.160 Pixeln. Auf Basis von Titan OS ist es auch bei diesem Fernseher möglich, direkt auf die beliebtesten Streamingdienste zuzugreifen. Dolby Atmos sorgt für intensiveren Sound über die Stereo-Lautsprecher mit 2 x 10 Watt Audio-Ausgangsleistung.

Philips Smart TV 55PUS7409/12

WLAN, LAN-Anschluss, Bluetooth, drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Ports und ebenfalls eine Sprachsteuerung über den Google Assistant runden das Angebot an verfügbaren Extras ab. Für Gamer interessant: Ein spezieller Gaming-Modus macht den Fernseher auch für den Anschluss einer Spielekonsole interessant. Und all das gibt es ab sofort für 499 Euro zuzüglich 18,90 Euro Versandkosten. In anderen namhaften Onlineshops konnten wir den Fernseher nicht finden, weswegen ein Preisvergleich an dieser Stelle ausscheidet. Der Fernseher wird exklusiv über Aldi verkauft.

43-Zöller auch bei Netto im Angebot – mit 4K!

Ergänzend dazu kannst du einen 43-Zoll-Fernseher jetzt auch bei Netto zum Sonderpreis kaufen. Der Toshiba 43UV2363DG kostet derzeit im Onlineshop des Discounters nur 249,99 Euro statt regulär 399,99 Euro. Ein Top-Preis! Und er bietet anders als der oben genannte Fernseher von Medion sogar eine 4K-UHD-Auflösung im 16:9-Format.

Toshiba 43UV2363DG Fernseher

Neben zwei 8-Watt-Lautsprechern kannst du dich auf drei HDMI- und zwei USB-Ports freuen. Und natürlich sind auch hier verschiedene Technologien zur Bildoptimierung an Bord und du hast die Möglichkeit, direkt auf eine Vielzahl an Streaming-Apps zuzugreifen. Die Versandkosten liegen bei 5,95 Euro.

Jetzt weiterlesen Aldi startet neuen Service für alle Kunden