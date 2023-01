Aldi und Lidl verkaufen Wetterstationen zum Top-Preis

Auch wenn das Wetter momentan in vielen Regionen Deutschlands nicht gerade dazu einlädt, in Jubelarien auszubrechen, ist die Meteorologie zuweilen ein extrem spannendes Themenfeld im Bereich der Geowissenschaften. Und die Lebensmittel-Discounter Aldi und Lidl erlauben es jetzt, selbst noch mehr über aktuelle Wettervorhersagen zu lernen. Attraktive Wetterstationen machen es möglich.

Lidl: Preiswerte Wetterstation für Einsteiger kaufen

Besonders preiswert, aber auch recht einfach gehalten ist die Auriol Funkwetterstation, die ab sofort bei Lidl im Onlineshop zum Sonderpreis zur Verfügung steht. Sie ist mit einem spritzwassergeschützten Funksensor ausgestattet, der sich an einer passenden Stelle im Außenbereich montieren lässt – bestenfalls an einem schattigen Plätzchen –, um Informationen zur außen gemessenen Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf dem Farbdisplay innerhalb der heimischen vier Wände abzubilden. Entsprechende Sensorik ist zudem in der Wetterstation selbst verbaut, damit auch die Raumtemperatur stets aktuell von dem Bildschirm abzulesen ist.

Neben der aktuellen Uhrzeit, dem Datum und einer auf Basis des aktuellen Luftdrucks ermittelten Wetterprognose kannst du von der Funkwetterstation auch die aktuelle Mondphase ablesen. Auf Wunsch lassen sich sogar zwei separat einstellbare Wecker inklusive Schlummerfunktion einstellen. Auch ein Frostalarm ist integriert.

Statt regulär 26,99 Euro verlangt Lidl für das smarte Haushalts-Gadget derzeit nur einen Preis in Höhe von 19,99 Euro – zuzüglich 4,95 Euro für die Lieferung zu dir nach Hause. Die Wetterstation für Einsteiger steht wahlweise in Schwarz oder Weiß zur Verfügung.

Aldi: Wetter-Center für Profis

Oder darf es stattdessen lieber ein professionelles Smart-Home Wetter-Center sein? Eines, das neben dem aktuellen Raumklima auch andere Echtzeit-Wetterdaten inklusive der aktuellen Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Niederschlagsmenge misst und anzeigt? Dann ist die bei Aldi ab sofort im Onlineshop erhältliche 7-in-1-Wetterstation von Bresser genau das richtige Gadget für dich.

Alle von der Wetterstation gemessenen Daten kannst du nicht nur von einem Bildschirm ablesen, sondern auch per App auf dem Smartphone oder einem Tablet PC abrufen. Nutzt du andere Smart-Home-Geräte auf Basis des Tuya-Smart-Standards kannst du beispielsweise bei steigenden Temperaturen und viel Sonnenschein die Heizung automatisch regulieren oder Jalousien automatisch herunterfahren lassen. Auch mit den Sprachassistenten Google Assistant und Alexa ist die Wetterstation kompatibel.

Neu bei Aldi im Angebot: Ein Wetter-Center für anspruchswolle Wetter-Fans.

Normalerweise würde die in Weiß gehaltene Bresser Tuya 7-in-1 Wetterstation 179 Euro kosten. Aldi bietet sie ab sofort aber zum Sonderpreis in Höhe von 119 Euro an. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 33 Prozent. Einmalig kommen 4,95 Euro an Versandkosten dazu. Tipp: In Grau und Schwarz kannst du die Wetterstation bei Amazon sogar für nur rund 104 Euro kaufen. Das weiße Modell ist mit einem Preis von 155 Euro bei Amazon hingegen teurer als bei Aldi.