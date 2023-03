Aldi und Lidl starten neue Gasgrill-Schnäppchen

Nur knapp 130 Euro kostet ein neues Gasgrill-Schnäppchen, das du schon seit einigen Tagen bei Netto Marken-Discount kaufen kannst. Jetzt startet auch Wettbewerber Lidl mit dem Verkauf eines Gasgrills für Einsteiger zum Discountpreis. Ein zweites bei Lidl ab sofort erhältliches Gasgrill-Angebot kostet 140 Euro mehr, bietet dafür aber auch erheblich mehr Leistung. Und natürlich möchte sich auch Aldi nicht das Steak vom Grill nehmen lassen und bietet ebenfalls ein neues Gasgrill-Schnäppchen an. Aber der Reihe nach.

Gasgrill-Schnäppchen bei Lidl

Drei Brenner mit einer Gesamtleistung von 9 kW, zwei Garzonen und ein praktisches Piezo-Zündsystem mit stufenlos einstellbaren Drehreglern verspricht der neue Einsteiger-Gasgrill von Grillmeister. Er ist jetzt im Onlineshop von Lidl zu haben. In die Haube mit Edelstahlgriff ist ein Thermometer integriert, zwei seitliche Ablageflächen sind ebenfalls nutzbar. Der Gasverbrauch liegt nach Angaben des Herstellers bei maximaler Gesamtleistung bei etwa 655 Gramm pro Stunde.

Einsteiger-Gasgriill bei Lidl im Angebot: Grillmeister Gasgrill mit drei Brennern.

Insbesondere für Wenignutzer und Einsteiger bietet der Grillmeister Gasgrill eine gleichermaßen praktische wie kompakte Möglichkeit, sich an die Welt des schmackhaften BBQs heranzutasten. Lidl verkauft den Grill jetzt für 139 Euro zuzüglich 5,95 Euro Lieferkosten. Da Grillmeister-Grills nur bei Lidl zu haben sind, scheidet ein Preisvergleich an dieser Stelle aus. Klar ist aber, dass Lidl mit diesem Angebot einen der günstigsten Gasgrills mit drei Brennern anbietet, die derzeit in Deutschland verkauft werden.

Fünf Brenner? Kein Problem!

Deutlich hochwertiger mutet ein zweites Gasgrill-Angebot an, das ab sofort ebenfalls bei Lidl zu haben ist. Vier Haupt- und ein Seitenbrenner sorgen bei diesem Grill für eine Gesamtleistung von 19,7 kW. Nutzbar ist unter anderem eine Infrarot-Garzone mit einem besonders leistungsfähigen Keramikbrenner. Er erlaubt extrem hohe Temperaturen bis 800 Grad Celsius. Weitere Extras: eine doppelwandige Edelstahlhaube mit integriertem Thermometer, zwei seitliche Zugänge für Grillthermometer-Sonden, Drehregler mit LED-Kontrolllicht und ein Unterschrank mit zwei Türen. Mobilität ist über vier Lenkrollen gewährleistet.

GRILLMEISTER Gasgrill, 4 plus 1 Brenner bei Lidl im Angebot.

Sind alle Brenner mit voller Leistung aktiv, verbraucht dieser Grillmeister Gasgrill 1.434 Gramm Gas pro Stunde. Der Preis liegt bei 279 Euro, allerdings kommen aufgrund der sperrigen Abmessungen und wegen des vergleichsweise hohen Gewichts noch Lieferkosten in Höhe von 45,90 Euro dazu. Trotzdem ist dieser Gasgrill, insbesondere wegen seiner nutzbaren Infrarot-Garzone, zu den von Lidl aufgerufenen Konditionen ein echter Preis-Leistungs-Tipp.

Enders Gasgrill zum Sparpreis bei Aldi

Beachtliche 23 Prozent Ersparnis auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) verspricht zudem ein neues Gasgrill-Schnäppchen, das jetzt neu bei Aldi erhältlich ist. Der Enders Gasgrill Boston EVO Pro 4 KR Turbo II Shadow ist nicht nur aufgrund seiner matten Graphitfärbung ein Hingucker im Garten, sondern auch wegen seiner technischen Spezifikationen mit einer Gesamtleistung von 18,6 kW. Zu vier stufenlos nutzbaren Edelstahlbrennern gesellt sich auch bei diesem Gasgrill eine Turbo-Zone für Temperaturen bis 800 Grad Celsius. Ideal, um etwa Steaks scharf anzubraten.

Enders Gasgrill Boston EVO Pro 4 KR Turbo II Shadow bei Aldi kaufen.

Ein in die rechte Seitenablage integrierter Kocher, ein in die Garhaube integriertes Thermometer, eine an der linken Seite abklappbare Seitenablage und ein Unterschrank mit zwei Türen sowie vier Rollen runden das Angebot an Extras ab. Schlauch und Druckregler sind im Lieferumfang ebenso inklusive wie eine Wetterschutzhaube. Und dafür werden inklusive drei Jahren Garantie bei Aldi nicht 649 Euro (UVP) fällig, sondern nur 499 Euro. Einmalig kommen Lieferkosten in Höhe von 34,90 Euro dazu.

Oder soll es statt eines Gasgrills lieber ein hochwertiger Elektrogrill sein? Auch einen solchen Grill bietet Aldi jetzt aus dem Hause Enders an. Der eCrave 2 bietet zwei separat regulierbare Heizelemente mit jeweils 1,3 kW, einen Warmhalterost aus Edelstahl und eine Garhaube mit integriertem Thermometer. Auch ein Unterschrank für das Lagern von Grillzubehör ist nutzbar. Die beiden Seitenablagen sind abklappbar. Der Preis exklusive Versandkosten: 239 Euro mit drei Jahren Garantie. In anderen Webshops werden derzeit in der Regel mindestens knapp 250 Euro fällig.

