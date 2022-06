Aldi und Lidl: Neue E-Bike-Schnäppchen sind da

Und genau das ist mit jenen Pedelec-Modellen möglich, die jetzt neu bei Lidl und Aldi im Angebot sind. Neben City- und Trekking-Rädern kannst du dich auch für reduzierte Mountainbikes mit elektrischer Trittunterstützung entscheiden. Wir haben bei sieben aktuellen Deals den Preis-Check gemacht.

Zündapp E-Cityrad Z517 700c bei Lidl kaufen

Speziell eine weibliche Zielgruppe soll das Zündapp Z517 700c ansprechen. Es bietet einen Alu-Rahmen in Wave-Form für bequemes Auf- und Absteigen und ist nicht nur mit einem Gepäckträger am Heck, sondern zusätzlich mit einem am Lenker montierten Fahrradkorb ausgestattet. Versehen mit 28 Zoll großen Reifen kommen bei diesem E-Bike mit fünf Unterstützungsstufen aber leider nur mechanische V-Bremsen (Felgenbremsen) zum Einsatz. Ergänzend dazu ist jedoch eine Rücktrittbremse vorhanden, damit ein schneller Stillstand in potenziellen Gefahrensituationen garantiert ist.

Radnabenmotor am Vorderrad (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 374 Wh (10,4 Ah / 36 V)

bis zu 115 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nexus Gangschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

E-Bike für die Stadt – speziell für Damen: das Zündapp Z517 700c.

Statt 1.699 Euro kostet das Zündapp E-Cityrad Z517 700c bei Lidl im Rahmen des jetzt ausgerufenen Sonderangebots nur 999 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 41 Prozent. Ein guter Deal? Nur eingeschränkt! Denn in anderen Webshops werden aktuell mindestens knapp 940 Euro fällig. Hinzu kommen bei Lidl zudem noch 14,90 Euro für die Lieferung.

Prophete ATB Twentyniner – Tourenrad für Männer

Speziell für Männer gedacht: das Prophete ATB Twentyniner. Der Name ist dabei Programm, denn dieses E-Bike ist mit einer 29-Zoll-Bereifung versehen, der Alu-Rahmen 48 Zentimeter hoch. Für längere Touren lassen sich am Gepäckträger optional noch Taschen anbringen, für die notwendige Sicherheit sorgen hydraulische Scheibenbremsen. Eine Rücktrittbremse gibt es – typisch für Räder wie dieses – nicht.

Heckmotor (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 500 Wh (10,4 Ah / 48 V)

bis zu 130 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (9 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Tourenrad für Männer: das ATB Twentyniner von Prophete.

Der Preis: 1.599 Euro zuzüglich knapp 15 Euro für die Lieferung per Spedition. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt laut Angaben von Lidl bei rund 2.000 Euro. In anderen Webshops konnten wir das Rad nicht finden, in jüngerer Vergangenheit war es laut Preisvergleich aber auch schon für knapp 1.400 Euro zu haben.

Prophete E-Bike Alu-City bei Lidl kaufen

Für eine Zielgruppe, die vorrangig im Dorf- oder Stadtverkehr mobil bleiben möchte, ist das Prophete E-Bike Alu-City gedacht. Es bietet 28 Zoll große Reifen, einen 46 Zentimeter hohen Alu-Rahmen im Wave-Format für entspanntes Auf- und Absteigen und mechanische Felgenbremsen. Zudem ist eine Rücktrittbremse nutzbar.

Frontmotor (250 Watt)

Schiebe- und Anfahrhilfe vorhanden

Akkuleistung 374 Wh (10,4 Ah / 48 V)

bis zu 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Elektrifiziertes Stadt-Rad: das Prophete E-Bike Alu City.

Bei diesem elektrifizierten Stadtrad hat sich Lidl für ein dreistelliges Preisschild entschieden. Statt knapp 1.400 Euro werden aktuell nur 999 Euro verlangt – zuzüglich 14,95 Euro für den Versand. Ein guter Preis, ja. In den vergangenen Monaten stand das Rad kurzzeitig aber auch schon zu Preisen von knapp 800 Euro zur Verfügung. Wenn man so will, musst du aktuell einen branchenüblichen Saisonaufschlag zahlen.

Prophete Limited City Disc Edition mit 35 Prozent Rabatt

Die hochwertigere Alternative stellt das Prophete E-Bike Limited City Disc Edition dar. Es bietet ebenfalls 28-Zoll-Bereifung, aber einen etwas höheren Alu-Rahmen (48 Zentimeter) sowie hydraulische Scheibenbremsen. Dafür musst du bei diesem E-Bike auf eine Rücktrittbremse verzichten. Streng genommen ist dieses Fahrrad deswegen auch kein City-E-Bike, sondern eher ein Trekking-E-Bike.

Frontmotor (250 Watt)

Schiebe- und Anfahrhilfe vorhanden

Akkuleistung 468 Wh (13 Ah / 36 V)

bis zu 130 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Typischen Trekking-E-Bike für Einsteiger: das Prophete Limited City Disc Edition.

Normalerweise würde dieses Fahrrad mit elektrischer Trittunterstützung knapp 2.000 Euro kosten (UVP), bei Lidl kannst du es ab sofort aber für 1.299 Euro bestellen. Einmalig kommt eine Logistikpauschale in Höhe von knapp 15 Euro dazu. In anderen Webshops kostet dieses E-Bike aktuell mindestens 1.649 Euro.

Fischer ATB Terra 2.1 bei Lidl kaufen

Etwas preiswerter und als Kinder-Mountainbike konzipiert: das Fischer ATB Terra 2.1 Junior. Es bietet zwar ebenfalls 27,5 Zoll große Reifen, die Rahmenhöhe fällt mit 38 Zentimetern aber deutlich niedriger aus. Weil vorne und hinten ab Werk die notwendige Beleuchtung montiert ist, ist dieses E-Bike offiziell für den Straßenverkehr zugelassen. Eine Rücktrittbremse fehlt, dafür sind hydraulische Scheibenbremsen vorhanden, damit für Kids ein sicheres Cruisen möglich ist.

Heckmotor (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 422,4 Wh (8,8 Ah / 48 V)

bis zu 120 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Kettenschaltung (8 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

E-MTB für Jugendliche: das Fischer ATB Terra 2.1.

Statt regulär 1.549 Euro kostet das Fischer ATB Terra 2.1 bei Lidl nur 1.349 Euro. Auch das ist aktuell ein Top-Preis. Denn im günstigsten Fall ist dieses E-Bike anderswo inklusive Versand ab knapp 1.366 Euro zu haben. Hinzu kommen auch bei diesem Rad knapp 15 Euro Versandkostenpauschale.

Alternativ kannst du das E-Bike übrigens auch mit 48 Zentimeter hohem Rahmen kaufen. Dann liegt der Verkaufspreis statt bei regulär 1.649 Euro über den Lidl Onlineshop bei 1.399 Euro. In anderen Webshops werden zur Stunde inklusive Versand mindestens knapp 1.580 Euro fällig.

Prophete E-MTB 650B für unter 1.000 Euro

Oder soll es ein E-Mountainbike für Erwachsene sein? Dann bietet sich das Prophete 650B mit bewusst breiten Reifen (27,5 Zoll) an. Es ist schon auf den ersten Blick klar als MTB zu erkennen und verfügt über einen 48 Zoll hohen Alu-Rahmen. Eine Ausstattung gemäß Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung hat das Rad nicht, da unter anderem die passende Beleuchtung fehlt. Dafür sind ab Werk hydraulische Scheibenbremsen von Shimano montiert.

Heckmotor (250 Watt)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 374,4 Wh (10,4 Ah / 36 V)

bis zu 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (8 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Markenzeichen: breite Reifen. Auch das Prophete E-MTB 650B kannst du jetzt bei Lidl kaufen.

Laut Hersteller würde das Prophete 650B normalerweise knapp 1.500 Euro kosten, Lidl bietet es aber für 999 Euro zzgl. knapp 15 Euro für den Versand an. In anderen Webshops konnten wir das von Lidl angebotene E-MTB aktuell nicht finden.

Sachsenrad R6 Neo bei Aldi kaufen

Bei Aldi kannst du wiederum ab dem 20. Juni ein recht einfach gehaltenes E-Mountainbike mit Alu-Rahmen zum Sonderpreis kaufen. Das Sachsenrad R6 Neo steht in zwei Größen zur Verfügung (26 und 27,5 Zoll) und soll mit Federgabel am Vorderrad, mechanischen Scheibenbremsen und fünf Geschwindigkeitsstufen punkten. Eher untypisch für ein E-MTB ist der ab Werk montierte LED-Frontscheinwerfer. Auch ein Rücklicht ist im Lieferumfang inklusive.

bürstenloser Motor (250 Watt)

Akkuleistung 500 Wh (13,4 Ah / 36 V)

bis zu 150 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Tourney TX (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Ein E-MTB kommt neu zu Aldi ins Angebot: das Sachsenrad R6 Neo.

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt nach Angaben von Aldi bei 1.499 Euro. Auf der Homepage des Herstellers sind sogar 1.699 Euro angegeben. Aldi selbst bietet das Einsteiger-MTB hingegen zu einem Preis von 999 Euro an. Du kannst also 33 Prozent sparen. Zusätzliche Versandkosten fallen bei Aldi nicht an.

