Aldi und Lidl mit neuen Notebook-Schnäppchen für Preisbewusste

So kannst du bei Lidl ab sofort das Lenovo IdeaPad 3 mit Intel Core i5-1135G7 Prozessor zum Sonderpreis kaufen. Die Einsteiger-CPU bietet vier Kerne, die im Basistakt mit bis zu 2,4 GHz takten und sich auf bis zu 4,2 GHz beschleunigen lassen. Dazu gesellen sich 8 GB Arbeitsspeicher (aufgeteilt auf 2 x 4 GB DDR4-RAM) und ein 512 GB großer SSD-Speicher. Für die Grafik ist Intels Iris Xe Grafik verantwortlich.

Notebook mit solider Ausstattung zum Top-Preis bei Lidl kaufen

Auf Basis von Windows 11 Home kannst du nicht nur auf eine integrierte WiFi 5 Schnittstelle vertrauen, sondern auch auf Bluetooth in Version 5.0. Zur weiteren Ausstattung gehören eine integrierte Webcam (0,3 Megapixel), Stereo-Lautsprecher und ein 15,6 Zoll (ca. 40 cm) großes Full-HD-Display. Zu den nutzbaren Anschlüssen zählen unter anderem 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 und 2 x USB 3.2 Gen 1. Praktisch: Die Tastatur des Laptops kommt in vollständiger Form zu dir nach Hause, ist also auch mit einem Ziffernpad ausgestattet.

Der Preis für das Lenovo IdeaPad 3 mit der Modellnummer 81X80070GE liegt bei Lidl bei 499 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Ein echtes Schnäppchen, wie ein Blick auf aktuell vergleichbare Notebooks zeigt. Geeignet ist der Laptop insbesondere für einfache Bürotätigkeiten, bietet sich aber wegen seines recht niedrigen Gewichts von nur 1,7 Kilogramm auch als Notebook für die Schule oder Uni an.

Alternative: Convertible-Notebook bei Lidl kaufen

Oder suchst du eine etwas hochwertigere Alternative? Dann kannst du dich bei Lidl auch für das HP Envy x360 entscheiden. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Convertible Laptop, bei dem es möglich ist, den 15,6 Zoll großen Bildschirm (1.920 x 1.080 Pixel) um 360 Grad zu drehen. So lässt sich diese Hardware zum Beispiel auch zu Präsentationszwecken oder als großer Tablet-PC nutzen. Oder du nutzt es im Zug oder im Flugzeug dafür, um einen Film oder eine Serie im praktischen Stand-Modus zu sehen.

Ab Werk ist zwar nur Windows 10 Home installiert, ein Upgrade auf Windows 11 aber möglich. Herzstück ist auch bei diesem Rechner der Intel Core i5-1135G7, flankiert von 8 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Als Grafikchip ist wie beim oben genannten Lenovo-Notebook Intels Iris Xe integriert. Zur weiteren Ausstattung gehören eine HD-Kamera (720p), Lautsprecher aus dem Hause Bang & Olufsen sowie für mehr Sicherheit ein Fingerabdruckleser zum Entsperren des Bildschirms.

Convertible-Notebook von HP bei Lidl zum Sonderpreis kaufen.

Normalerweise würde das HP-Convertible knapp 1.000 Euro kosten. Lidl bietet es mit einem USB-C, zwei USB-A und einem HDMI-Anschluss aber zu einem reduzierten Preis von 699 Euro an. Ein guter, aber kein unschlagbar günstiger Preis. So kannst du das ähnlich ausgestattete HP Pavillion X360 aktuell schon für 599 Euro zuzüglich Versandkosten kaufen.

HP-Notebook mit 17-Zoll-Display bei Aldi kaufen

Das wiederum bei Aldi erhältliche Allrounder-Notebook HP 17-cp0574ng bietet ein 17,3 Zoll (ca. 44 cm) großes Display, das in Full-HD-Qualität (1.920 x 1.080 Pixel) mit bis zu 250 Nits leuchtet. Herzstück ist der AMD Ryzen 5 5500U Prozessor. Dessen sechs Kerne verrichten im Basistakt mit bis zu 2,1 GHz ihren Dienst und lassen sich vorübergehend auf bis zu 4 GHz beschleunigen. Als Grafikchip kommt AMDs Radeon-Grafik zum Einsatz.

Weitere Eckpunkte sind 8 GB Arbeitsspeicher (DDR4) und 512 GB SD-Speicher für persönliche Daten. Auf Basis von Windows 10 Home und bei einer Akkulaufzeit von bis zu rund 8 Stunden steht zusätzlich eine vollständige Tastatur mit Ziffernblatt zur Verfügung. Abgerundet wird der Umfang an nutzbaren Extras durch WiFi 5, Bluetooth 4.2 und eine integrierte HD-Kamera. Ein Update auf Windows 11 ist möglich, sobald HP das entsprechende Upgrade freigeschaltet hat. Dem Vernehmen nach ist das bereits der Fall.

Neues Notebook-Angebot bei Aldi: das HP 17-cp0574ng.

Der Preis für das unter anderem mit einem USB-C- und zwei USB-A- sowie einem HDMI-Anschluss ausgestattete Notebook liegt bei 599 Euro inklusive Versandkosten. Ein marktgerechter Preis. Wenngleich vergleichbar ausgestattete Rechner aktuell im Rahmen von Sonderangeboten schon ab 519 Euro zuzüglich Versandkosten zu haben sind.