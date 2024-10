Aldi und Lidl: Infrarot-Wandheizungen zu Discounterpreisen

Hast du bei dir zu Hause auch schon die Heizung aufdrehen müssen? Die Temperaturen sind fast deutschlandweit wieder (deutlich) unter die 20-Grad-Marke gerutscht, wodurch die Heiz-Saison spätestens jetzt wirklich eröffnet gehört. Eine große Hilfe gegen die Kälte sind sogenannte Infrarot-Wandheizung. Diese sehen nicht nur schick aus und sind praktisch, sondern bei Aldi und Lidl sind sie derzeit ebenfalls erstaunlich günstig.

Aldi und Lidl sorgen für ein gutes Klima im Wohnzimmer

Angeboten wird die Marmony Infrarot-Wandheizung in Marmor- (Carrara) und Naturstein-Optik (Jura). Sie bietet eine Leistung von 800 Watt und strahlt eine wohltuende Wärme ab. Im Gegensatz zu einer klassischen Heizung entsteht bei der Verwendung einer Infrarot-Heizung aber keine trockene Heizungsluft. Und das hat zur Folge, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum auf einem konstanten Niveau bleibt. Insbesondere in Wohnzimmern ist das ein echter Vorteil, um in einem angenehmen Klima die Zeit verbringen zu können.

Für den Betrieb der Wandheizung von Marmony ist nur eine Steckdose notwendig. Im besten Fall ist die direkt hinter der Heizung zu finden und somit nicht sichtbar. Ausrichten kannst du deine neue Wärmequelle wahlweise horizontal oder vertikal. Einmal eingeschaltet, speichert die Heizung die per Strom erzeugte Wärme in dem Naturstein und gibt sie nach außen ab. Praktisch: Auch nach dem Ausschalten bleibt der Stein als Wärmespeicher noch für etwa eine Stunde aktiv, verspricht der Hersteller. Das Wärmeempfinden im Raum liegt bei Nutzung einer Infrarot-Heizung circa zwei bis drei Grad Celsius oberhalb der tatsächlichen Raumtemperatur.

Passt gut in quasi jedes Wohnzimmer: die Marmony Infrarot-Wandheizung.

Ein weiterer Vorteil einer Infrarot-Heizung: Es gibt keine Verwirbelungen von Staub. Das werden speziell Asthmatiker, Allergiker und Kontaktlinsenträger zu schätzen wissen. Die Temperatur kannst du jederzeit bequem über einen mitgelieferten Funk-Thermostat steuern; ganz ohne störende Geräusche. Denn die gibt es bei einer Infrarot-Heizung auch nicht. Und die Maße? Die liegen bei 100 x 40 x 2 Zentimetern. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung musst du damit rechnen, dass sich die Tiefe um sechs Zentimeter erhöht. Das Gewicht liegt bei 22 Kilogramm und hinsichtlich der Stromkosten solltest du bei den gegenwärtigen Konditionen mit monatlich 25 bis 30 Euro rechnen; wenn die Heizung drei Stunden pro Tag läuft.

Was kostet die Marmony Infrarot-Wandheizung?

Gedacht ist die angebotene Infrarot-Wandheizung für Räume bis zu einer Größe von 25 Quadratmetern. Sie bietet verschiedene smarte Funktionen wie automatischen Frostschutz und eine Offene-Fenster-Erkennung. Beide Discounter haben sie aktuell mit einem saftigen Rabatt im Angebot. Aldi startet den Deal erst heute. Bei Lidl kommst du zwar etwas günstiger an die Heizung, zur Laufzeit der Aktion können wir dir aber nichts sagen.

Aldi verlangt für die Marmor-Optik 239 Euro, im Naturstein-Design nur 219 Euro. Lidl bietet dir die Carrara-Version für rund 236 Euro (100 x 40 cm auswählen) und die Jura-Variante für knapp 216 Euro (100 x 40 cm auswählen) an. Gegenüber dem UVP in Höhe von 449 Euro sparst du bei Lidl immerhin über 50 Prozent. Hinzu kommen einmalige Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Bei Aldi ist über Klarna auch eine zinsfreie Ratenzahlung in Höhe von dreimal knapp 80 Euro möglich.