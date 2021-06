Neues Aldi-Schnäppchen: Riesiger Fernseher mit sattem Rabatt

Auch wenn es gefühlt aufgrund der noch laufenden UEFA Euro 2020 noch niemand so richtig auf dem Schirm hat: In dreieinhalb Wochen starten im japanischen Tokio die Olympischen Sommerspiele 2020, die aufgrund der Coronapandemie erst in diesem Jahr stattfinden können. Und auch wenn wegen der Zeitverschiebung viele Wettkämpfe mitten in der Nacht deutscher Zeit stattfinden, fiebern die einen oder anderen Sportfans sicherlich schon jetzt dem sportlichen TV-Highlight des Jahres entgegen. Und wer sich dafür einen neuen Riesen-Fernseher leisten möchte, hat ab dem 5. Juli bei Aldi Nord die Möglichkeit dazu.

Großer Flachbildfernseher, kleiner Preis

Denn dann wird über den Onlineshop von Aldi Nord ein 4K Ultra HD Fernseher mit HDR und Dolby Audio zum Sonderpreis verkauft. Der Lebensmittel-Discounter verspricht beim Modell 70P615 von TCL einen satten Rabatt in Höhe von 30 Prozent gegenüber des unverbindlichen Verkaufspreises.

Ausgestattet ist der bei Aldi erhältliche Fernseher von TCL mit einer enormen Bildschirmdiagonalen von 70 Zoll (3.840 x 2.160 Pixel). Das entspricht knapp 178 Zentimetern. Du brauchst also Platz, wenn du dir das TV-Gerät kaufen und zu Hause aufstellen möchtest. Die Bedienung ist nicht nur über die mitgelieferte Fernbedienung, sondern auch per Amazon Alexa möglich. Besonderheit: Als Betriebssystem ist Android TV 9.0 installiert – mit Google Assistant und Zugriff auf den Google Play Store mit unzähligen TV-Apps. Beispielsweise Netflix, Amazon Prime Video oder Youtube. Und es darf auch ein HD Triple Tuner für Antenne (DVB-T2 HD), Kabel (DVB-C) und Satellit (DVB-S) nicht fehlen.

Zu den weiteren Extras gehören HbbTV 2.0.2 für interaktives Fernsehen, Dolby Digital Lautsprecher mit 2 x 16 Watt und Bluetooth. Auch WLAN ist integriert (b/g/n), auf der Rückseite sind unter anderem drei HDMI 2.0 und zwei USB 2.0 Anschlüsse zu finden. Hier findest du auch einen LAN-Port und einen CI+ Slot. Ein elektronischer Programmführer (EPG) lässt dich bis zu acht Tage in die Zukunft der von dir gespeicherten TV-Programme blicken. Den Stromverbrauch gab Aldi Ende Mai mit maximal 214 Watt an.

Was kostet der TCL-Fernseher bei Aldi Nord?

Dir kommt der Fernseher bekannt vor? Dann täuschst du dich nicht. Der TCL 70P615 war nämlich Ende Mai schon einmal bei Aldi Nord im Angebot. Und er kostete damals in den Filialen den gleichen Preis, der jetzt im Aldi Online-Shop fällig wird: 699 Euro. Das sind 300 Euro weniger als von TCL offiziell empfohlen. Aber sind andere Onlineshops nicht vielleicht sogar noch preiswerter?

Aldi vertreibt den TCL 70P615 in Deutschland praktisch exklusiv. Aus der P615-Baureihe von TCL stehen hierzulande sonst nämlich nur Modelle mit 43, 50, 55, 65 und 75 Zoll zur Verfügung (Preisvergleich hier). Und zum Preis von 699 Euro steht sonst normalerweise nur das 65-Zoll-Modell zur Verfügung. Das 75-Zoll-Modell kostet Stand heute mindestens 888 Euro. Die drei restlichen Modelle sind entsprechend preiswerter.

