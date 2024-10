Aldi: TV-Kracher für unter 200 Euro

Einen neuen Fernseher für unter 200 Euro kaufen? Bei Aldi ist genau das jetzt möglich. Denn im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters steht ab sofort der Medion-Fernseher P14031 (MD29242) zum Sonderpreis zur Verfügung. Ein Full-HD-Fernseher auf Basis von Android als Betriebssystem, der sich unter anderem auch als Zweitfernseher, als TV-Gerät in einem Studentenzimmer oder für die WG eignet.

Aldi: Full-HD-Fernseher für kleines Geld

Der LCD-TV mit LED-Backlight-Technologie ist mit einem 40 Zoll (ca. 1 Meter) großen Bildschirm ausgestattet. Der TV-Empfang ist über einen integrierten Triple-HD-Tuner ohne zusätzliche Hardware per Satellit, Kabelanschluss oder Zimmerantenne möglich. Für eine Bildoptimierung sind auch HDR und Micro Dimming an Bord. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem eine Bluetooth-Schnittstelle, WLAN, LAN-Anschluss und drei HDMI-Eingänge. Auch zwei USB-Ports sind nutzbar. Zwei Lautsprecher bieten zudem je 8 Watt Audio-Ausgangsleistung.

Praktisch ist zudem, dass der Google Assistant für Sprachbefehle integriert ist und du über den Play Store von Google auf viele Apps zugreifen kannst, die du auch schon von deinem Smartphone kennst. Zudem ist der Fernseher so vorbereitet, dass du etwa eine externe Festplatte anschließen kannst, um darauf deine Lieblingssendungen per Aufnahme zu speichern (PVR). Sogar ein Medienplayer ist installiert, um über USB-Speichermedien Fotos, Musik oder Videos wiedergeben zu können.

Medion P14031 (MD29242) bei Aldi im Angebot.

Was kostet der Medion-Android-Fernseher?

Medion selbst bietet den Android-Fernseher in seinem Onlineshop derzeit für knapp 250 Euro an. Bei Aldi kannst du sparen und den Fernseher jetzt schon für 199 Euro kaufen. Einmalig kommen nur 5,95 Euro für den Versand hinzu. Bei Bedarf kannst du deinen neuen Fernseher auch in drei zinsfreien Raten über je rund 68 Euro abbezahlen. Ein entsprechendes Angebot steht über den Zahlungsdienstleister Klarna bereit.

