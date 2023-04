Aldi: Trekking E-Bike zum traumhaften Schnäppchenpreis

Ab sofort ist es über den Onlineshop des Discounters möglich, ein Trekking-E-Bike von Prophete für unter 1.000 Euro zu kaufen. Und zwar einerseits in einer Variante für Herren oder alternativ in einer Ausführung für Damen. Aldi verspricht einen Rabatt von stattlichen 37 Prozent. Aber lohnt sich der Deal wirklich? Wir haben genauer hingesehen.

Trekking E-Bike bei Aldi kaufen – großer Akku inklusive

Ausgestattet ist das Prophete E-Bike Trekking 28″ mit einem Hinterradmotor und einer 8-Gang-Kettenschaltung mit Daumenschalter. Die elektrische Trittunterstützung steht über fünf Stufen bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h und für bis zu 120 Kilometer zur Verfügung; bereitgestellt über einen 12,8 Ah großen DownTube-Akku. Sicherheit ist einerseits über hydraulische Scheibenbremsen gewährleistet, die das Pedelec schnell zum Stehen bringen. Bei Dunkelheit zudem über einen 100 Lux starken LED-Scheinwerfer vorn und ein weiteres LED-Licht am Gepäckträger. Die weitere Ausstattung:

Alu-Rahmen (52 Zentimeter Herren / 50 Zentimeter Damen)

Blaupunkt Hinterradmotor (36 Volt, 12,8 Ah, 461 Wh)

Schiebehilfe bis 6 km/h vorhanden

8 Gänge

Suntour Nex Federgabel vom Vorderrad

Reichweite: bis zu 120 Kilometer

zulässiges Gesamtgewicht: 140 Kilogramm

So sieht das neue moderne Trekking E-Bike aus dem Angebot von Aldi aus.

Was kostet das Trekking E-Bike?

Das E-Bike steht mit zwei Jahren Garantie zur Verfügung und wird bei Bedarf im Falle eines Schadens sogar nach Terminabsprache bei dir zu Hause repariert. Möglich macht es der Reparaturservice von Prophete. Normalerweise würde das E-Bike knapp 1.600 Euro kosten (unverbindlicher Verkaufspreis / UVP), steht jetzt bei Aldi aber für nur 999 Euro in der Herren- und alternativ zum gleichen Preis in der Damen-Variante zur Verfügung; zuzüglich einmalig 34,90 Euro für den Versand per Spedition zu dir nach Hause.

Aber ist das neue E-Bike-Angebot wirklich ein guter Deal? Durchaus! Denn vergleichbar ausgestattete Pedelecs kosten derzeit mindestens knapp 1.100 Euro. Aldi stellt also ein echtes E-Bike-Schnäppchen zur Verfügung, das sich insbesondere für Einsteiger in die elektrifizierte Fahrradwelt lohnt. Bei Nichtgefallen ist es möglich, das Rad bis zu 90 Tage nach Bestellung kostenlos an Aldi zurückzusenden.