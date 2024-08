Aldi Top-Angebot: Saug- und Wischroboter zum Traumpreis

Mit stattlichen 43 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) bietet Aldi in seinem Onlineshop ab sofort den Saug- und Wischroboter Xiaomi S12 an. Der smarte Helfer für deinen Haushalt bietet eine Saugleistung von 4.000 Pa und verfügt über eine intelligente LDS-Lasernavigation mit acht Metern Scanreichweite. Wie feucht er deine Wohnung durchwischen soll, kannst du außerdem in drei Stufen selbst bestimmen.

Xiaomi S12 Saugroboter bei Aldi zum Sparpreis kaufen

Der Hersteller legt Wert darauf, dass der S12 nicht nur in einer Etage zum Einsatz kommen kann. Er ist darauf ausgelegt, seine Arbeit bei Bedarf auch in mehreren Etagen zu erledigen. Die Reinigungsrouten kannst du individuell anpassen und den Saug- und Wischroboter so in Zickzack- oder Y-Routen durch die Wohnung schicken. Eingebaute Sensoren verhindern zudem, dass er an Treppen herunterfällt. Damit keine Ecken vergessen werden, folgt er den Zimmerwänden. Zudem unterstützt der Staubsaugerroboter den Google Assistant und Amazons Alexa.

In der Xiaomi-Home-App kannst du präzise Karten erstellen und den Reinigungsplan nach deinen Wünschen anpassen. Hier kannst du den Roboter auch anweisen, nur bestimmte Bereiche deiner Wohnung zu reinigen oder bestimmte Zonen von einer Reinigung auszuschließen. Die Leistungsstärke lässt sich in vier Stufen (Silent Modus, Standard Modus, Medium Modus und Turbo Modus) einstellen. In der Spitze verspricht der Hersteller bis zu 130 Minuten Akkulaufzeit. Anschließend geht es automatisch zurück zur mitgelieferten Ladestation.

Xiaomi S12 Saugroboter bei Aldi zum Sonderpreis im Angebot.

Auch bei Amazon ist der Saugroboter im Angebot

Aldi und Xiaomi bieten den Saug- und Wischroboter S12 ab sofort mit zwei Jahren Garantie für 169 Euro an. Das ist deutlich günstiger als vom Hersteller empfohlen. Denn normalerweise soll der smarte Haushaltshelfer knapp 300 Euro kosten. Einmalig kommen bei Aldi noch 5,95 Euro an Versandkosten hinzu. Möchtest du diese Extrakosten sparen, kannst du unter anderem auch bei Amazon zuschlagen. Denn dort kostet der Xiaomi-Roboter derzeit 169,99 Euro inklusive Versandkosten. Ansonsten werden in namhaften Onlineshops in der Regel mindestens knapp 190 Euro fällig.

Sicher gibt es hochwertigere Saug- und Wischroboter am Markt. Der Xiaomi S12 ist aber gerade für Einsteiger ohne zu viel Schnickschnack eine fast schon perfekte Entscheidung. Denn er bietet zum erschwinglichen Aldi-Preis ein fast schon unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.