Aldi-Angebot: Motorola Moto G22 als "Oster-Spar-Preis" - freche Mogelpackung

Kurz vor Ostern ist die Zeit günstig, neue Sonderangebote zu offerieren. Aldi tut dies aktuell unter anderem in Form eines Smartphones zum „Oster-Spar-Preis“. So wird nämlich das Motorola Moto G22 beworben, das ab sofort preislich reduziert mit kostenloser SIM-Karte und 10 Euro Startguthaben online bei Aldi Talk zu haben ist. Ab morgen taucht es dann auch in den Filialen auf. Ein guter Deal? Wir klären auf.

Was kann das Motorola Moto G22?

Beim Motorola Moto G22 handelt es sich um ein sehr neues Smartphone. Es wurde erst im März neu vorgestellt und steht schon jetzt in Schwarz und mit vorinstalliertem Android 12 auch bei Aldi Talk zur Verfügung. Das 6,5 Zoll große LCD-Display des Smartphones löst im 20:9-Format mit 720 x 1.600 Pixeln auf (kein Full HD!) und bietet eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Rückseitig verbaut: Vier Kameras mit Auflösungen von 50 + 8 + 2 + 2 Megapixeln.

Beachten solltest du außerdem, dass das Motorola Moto G22 nur über 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz verfügt. Den begrenzten internen Speicher kannst du aber per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Schon etwas schwerer fällt ins Gewicht, dass als Prozessor nur der MediaTek Helio G37 verbaut ist. Er verfügt über acht A53-Kerne, von denen vier mit maximal 1,8 GHz takten und vier weitere mit bis zu 2,3 GHz. Hinsichtlich der Arbeitsgeschwindigkeit kann das neue Handy also keine Bäume ausreißen.

Viel entscheidender aber: Der Prozessor ist nicht 5G-fähig. Du kannst also das mobile Internet nur per LTE erkunden. Wenn du das Smartphone allerdings mit der beliegenden Aldi-Talk-Karte nutzen möchtest, spielt das ohnehin keine Rolle. Denn bei Aldi Talk steht 5G gegenwärtig noch nicht zur Verfügung.

Motorola Moto G22 Software Android 12 Prozessor MediaTek Helio G37 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 185 g Farbe Schwarz, Weiß, Türkis Einführungspreis 170 € Marktstart März 2022

Was kostet das Motorola Moto G22 bei Aldi Talk?

Die eigentliche Überraschung ist aber der von Aldi für das Motorola Moto G22 aufgerufene Preis. Denn das Smartphone mit 5.000 mAh großem Akku und NFC für mobiles Bezahlen über Google Pay kostet bei Aldi Talk 169 Euro. Und damit rangiert das Einsteiger-Handy gerade einmal 99 Cent (!) unterhalb des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) von Motorola.

Selbst wenn du das Smartphone versandkostenfrei nach Hause geschickt bekommst, ist der neue Aldi-Talk-Deal nicht einmal sonderlich gut. Denn bei Galaxus ist das Motorola Moto G22 aktuell schon für rund 166 Euro zu haben. In anderen Webshops sind wie bei Aldi Talk aktuell in der Regel 169 Euro zu zahlen.

So bewirbt Aldi das Motorola Moto G22 aktuell in seinen Prospekten.

Wenn Aldi Talk kurz vor Ostern nicht noch einmal am Preis nachbessert, ist der beworbene Oster-Spar-Preis also streng genommen eine ziemliche Mogelpackung. Denn sparen lässt sich bei diesem Angebot so gut wie nichts. Daran ändern auch kostenlose SIM-Karte mit 10 Euro Startguthaben wenig. Dass es auch sehr viel besser geht, stellt Aldi aktuell mit dem Samsung Galaxy A22 5G unter Beweis.