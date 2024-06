Noch bis zum 7. Juli läuft bei Aldi ein großer Summer Sale, bei dem du bis zu 77 Prozent sparen kannst. Wenn du dich nicht durch die über 100 Produkte klicken möchtest, zeigen wir dir hier die Deals, die vor allem einen Blick wert sind. Aus den Bereichen Freizeit, Garten, Zuhause und Entertainment ist hier für fast jeden etwas dabei. Wir schauen rein.

Deals für den Garten und für Heimwerker

Im Summer Sale bei Aldi sind einige Produkte für den Garten reduziert. So kommst du gerade 20 Prozent günstiger an den Akku-Rasenmäher „LM C34B“ von Yard Force und zahlst somit nur noch 199 Euro für den Gartenhelfer für Wiesen bis zu 300 Quadratmeter. Zwar kein Teil des Summer Sales, aber dafür dennoch richtig günstig ist auch der Akku-Rasenmäher „LM C32A“ von Yard Force für bis zu 200 Quadratmeter Rasenfläche. Dank 33 Prozent kommst du jetzt für 119 Euro dran.

Und für laue Sommerabende hat Aldi zwei Gasgrill-Angebote parat. Da wäre einmal der Enders Gasgrill San Diego Evo 4 mit vier Edelstahlbrennern und einem integrierten Thermometer für 179 Euro. Wenn dir drei Edelstahlbrenner ausreichen, lohnt sich vielleicht auch der Tepro Gasgrill Hampton 3. Dieses Modell ist gerade 48 Prozent reduziert und kostet nur noch 129 Euro.

Für Reparaturen im Garten oder dein nächstes Heimwerkerprojekt verkauft Aldi zudem einen 109-teiligen Werkzeugkoffer günstig. Vom Schraubendreher über Zangen und eine Säge bis hin zu einem praktischen 2-in-1 Bithalter kommst du jetzt für 79,99 Euro dran und somit 26 Prozent günstiger. Möchtest du lieber motorisiert schrauben und bohren, lohnt sich ein Blick auf das Akku-Schrauber Starter-Set von Ferrex mit 74-teiligem-Zubehörset. Das kostet dank 11 Prozent Rabatt ebenfalls 79,99 Euro.

Für 50 Euro sorgst du für Frische im heißen Home-Office

Schwüle Luft und hohe Temperaturen sind der Horror für viele Arbeitenden im (Home-)Office. Wer zumindest für ein wenig Luftaustausch und eine kleine Brise sorgen will, kann mit Ventilatoren Abhilfe schaffen. Sogenannte Turmventilatoren sind dabei leistungsstärker und für Standard-Büro-Räume meist gut geeignet, um eine kleine Brise reinzubringen.

Aldis Hausmarke Medion hat hier das Modelle MD10809 in petto, das mit 5 Geschwindigkeitsstufen und 80° Oszilation, also Verteilung, wahrhaftig frischen Wind in die Bude bringt. Dazu kostet das Gerät gerade nur 49,99 Euro.

Nass-Trockensauger für unter 150 Euro und Saugroboter-Schnapper

Und auch für den Hausputz hat Aldi mit einigen Schnäppchen vorgesorgt. So kommst du 25 Prozent günstiger an einen Akku-Nass- und Trockensauger von Dreame. Dadurch zahlst du jetzt nur 149 statt 199 Euro für den Haushaltshelfer, mit dem du nicht nur saugen, sondern auch wischen kannst. Suchst du nur einen Akkusauger, kommst du hingegen für 109 Euro an den Dreame Vakuum Staubsauger U10 und sparst so über 20 Prozent.

So sieht der Dreame Akkusauger aus

Möchtest du dir andererseits das Staubsaugen komplett abnehmen lassen, lohnt sich der Saugroboter mit Absaugstation „D9 plus“ von Dreame vielleicht für dich. Denn daran kommst du jetzt bereits für 219 Euro. Durch die mitgelieferte Absaugstation arbeitet der Roboter mehrere Tage bis Wochen komplett autark, da du den Staubbeutel nicht selbst per Hand entleeren musst.

Stand Up Paddle, UHD-TV und mehr coole Deals bei Aldi

Aber auch ein paar weitere Angebote lohnen sich, wie zum Beispiel dieses sechsteilige Gusseisen-Set für 59,99 Euro oder diese schicke Stehleuchte mit 77 Prozent Rabatt. Für Spaß unter blauem Himmel am See sorgt zudem das Stand Up Paddleboard von Maui and Sons für 179 Euro (45 Prozent Rabatt). Und mit dem E-Racing Mountainbike R6 Neo V2 für 879 Euro (41 Prozent Rabatt) kommst du schnell und schweißfrei von A nach B – auch über Schotterwege. Und unser letzter Tipp ist perfekt für das Finale der Fußball–EM in hoher Auflösung. Denn für nur 349 Euro holst du dir hiermit schon einen Medion UHD-TV mit 55-Zoll-Bildschirm nach Hause.