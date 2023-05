Aldi: Stromerzeuger zu Top-Preisen im Angebot

Strom ist in vielen Situationen ein wertvolles Mittel, um die Lebensqualität zu steigern. Aber Strom steht nicht immer wie gewünscht zur Verfügung. Es sei denn, man kann auf die notwendigen Hilfsmittel zurückgreifen. Zum Beispiel auf einen Inverter-Stromerzeuger, der etwa im Garten oder beim Camping für die notwendige Energie sorgt, wenn keine klassische Steckdose in der Nähe zu finden ist. Auch bei einem Stromausfall ist ein Generator ein wertvolles Hilfsmittel. Und zwei solche Alltagshelfer kannst du jetzt zum Sonderpreis bei Aldi kaufen. Ein Modell aus dem Hause Scheppach und eines aus dem Hause Walter. Versprochen wird in beiden Fällen ein Rabatt von mehr als 30 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP).

Scheppach Inverter-Stromerzeuger SG1600i bei Aldi kaufen

Eine Maximalleistung von 1.020 Watt bietet der Scheppach Inverter-Stromerzeuger SG1600i. Er wird über einen luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotor mit Seilzugstarter betrieben und bietet bei 2/3 Last eine Betriebsdauer von knapp sechs Stunden. Über einen Energiesparmodus lässt sich die Laufzeit bei Bedarf verlängern. Der Tank fast vier Liter Normal- oder Superbenzin (bleifrei), zusätzlich werden für den Betrieb 250 ml Motoröl (10W30 oder 15W40) benötigt. Nutzbar ist eine einzelne Wechselstrom-Steckdose (230 V), über einen Tragegriff lässt sich der 13 Kilogramm schwere Generator komfortabel transportieren.

Stromerzeuger mit einer 230V-Steckdose: der Scheppach SG1600i.

Aldi verkauf den Stromerzeuger mit fünf Jahren Garantie nicht zum UVP in Höhe von 399 Euro, sondern zieht von diesem Preis 37 Prozent ab. Dadurch musst du nur 249 Euro bezahlen. Hinzu kommen einmalig 4,95 Euro für den Versand. Und damit wird Aldi seine Ruf, echte Schnäppchen anzubieten, einmal mehr gerecht. Denn aktuell werden in anderen Webshops für den Generator von Scheppach mindestens knapp 280 Euro verlangt, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

Alternative: Inverter-Stromerzeuger Walter WWS-IGS1000

Eine nahezu identische Ausstattung bietet der Inverter-Stromerzeuger Walter WWS-IGS1000. Auch hier kannst du bei 1.020 Watt maximaler Leistungsabgabe über einen luftgekühlten 4-Takt-Einzylinder eine einzelne Steckdose nutzen und bei Bedarf einen Eco-Modus für einen geringeren Kraftstoffverbrauch zuschalten. Startseilzug und Motorölwarnsystem werden ergänzt durch LED-Betriebsindikation und einen Tragegriff für den schnellen Transport zum gewünschten Einsatzort. Die Betriebsdauer liegt auch bei diesem Stromerzeuger bei 2/3 Last bei knapp sechs Stunden, wenn der vier Liter fassende Tank voll gefüllt ist; unterstützt durch 250 ml Motoröl (15W40).

Walter Inverter-Stromerzeuger WWS-IGS1000 bei Aldi kaufen.

Normalerweise empfiehlt der Hersteller einen Preis in Höhe von 389 Euro. Dank 35 Prozent Rabatt musst du im Onlineshop von Aldi aber ebenfalls nur 249 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand bezahlen – solange der Vorrat reicht. Und auch bei diesem Angebot stellt Aldi unter Beweis, ein echtes Schnäppchen anbieten zu können. Denn laut Preisvergleich musst du in anderen Webshops derzeit mindestens knapp 290 Euro auf den Tisch legen, wenn du dir diesen Stromgenerator kaufen möchtest.