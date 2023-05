Aldi: Stromerzeuger nochmals kräftig reduziert

Strom wird in vielen Lebenssituationen benötigt. Auch dann, wenn keine klassische Steckdose zur Verfügung steht. In einer solchen Situation sorgt etwa ein Inverter-Stromerzeuger für Abhilfe. Bei Aldi steht ein solches Gerät jetzt zum Sonderpreis zur Verfügung. Der Scheppach SG2500i bietet eine Spitzenleistung von 2.000 Watt und lässt sich ideal auch im Garten oder beim Camping nutzen. Auch in einem Van macht er mit seinem praktischen Tragegriff eine gute Figur.

Inverter-Stromerzeuger SG2500i bei Aldi kaufen

Der 17,5 Kilogramm schwere Scheppach Inverter-Stromerzeuger SG2500i ist mit einem luftgekühlten 4-Takt-Benzinmotor mit Seilzugstarter ausgestattet. Etwas Kraftaufwand ist also nötig, um ihn zu aktivieren. Per Knopfdruck funktioniert das bei diesem Modell nicht. Unabhängig von der Drehzahl des Motors bleibt die Spannung immer gleich, was auch die Stromversorgung von empfindlichen Geräten wie Laptops oder Elektrowerkzeugen möglich macht.

Jetzt bei Aldi im Angebot: der Scheppach Inverter-Stromerzeuger SG2500i.

Neben zwei Wechselstrom-Steckdosen (230V) sind auch zwei USB-A-Anschlüsse nutzbar. Der integrierte Kraftstofftank bietet ein Volumen von 4,1 Litern, um darin E5-Kraftstoff (Super bleifrei) nutzen zu können. Außerdem benötigst du für den Betrieb noch 350 Milliliter Motoröl (10W30/15W40). Der Verbrauch liegt unter Volllast nach Herstellerangaben bei knapp 1,3 Litern pro Stunde. Bei Ölmangel schaltet sich das Gerät automatisch ab. Aldi verkauft den Stromerzeuger mit drei Jahren Garantie.

Was kostet der Scheppach Stromerzeuger SG2500i?

Erhältlich war der Scheppach Inverter-Stromerzeuger SG2500i bei Aldi schon einmal im November vergangenen Jahres. Damals kostete er statt des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) in Höhe von 549 Euro immerhin noch 429 Euro. Jetzt sinkt der Preis noch einmal spürbar – auf nur noch 349 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 36 Prozent auf den UVP des Herstellers.

Ein Schnäppchen? Ein aktueller Preisvergleich zeigt, dass das Angebot richtig gut ist. Selbst dann noch, wenn du die einmalig 4,95 Euro für den Versand einberechnest. Und doch kannst du noch etwas mehr sparen, wenn du bei eBay zuschlägst. Denn dort steht der Stromgenerator derzeit inklusive Versandkosten für 339,99 Euro zur Verfügung. Bei Norma sind es inklusive Versand knapp 344 Euro.

