Aldi startet neue Gasgrill-Schnäppchen – Hybrid-Grill inklusive

Die Temperaturen legen zu, in den Gärten wird so langsam alles wieder grün und auch die Lust auf leckere Grillabende steigt in vielen Haushalten. Passend dazu nimmt Aldi in seinem Onlineshop jetzt zwei neue Gasgrill-Schnäppchen ins Angebot. Neben einem Enders Gasgrill ist jetzt auch ein Landmann Gasgrill zum Sonderpreis erhältlich. Letztgenannter lässt sich alternativ auch mit Holzkohle befeuern. Beide Grills sollen primär Kunden ansprechen, die sich regelmäßig mit BBQ-Köstlichkeiten verwöhnen möchten.

Enders Gasgrill Boston Black Pro 3 SIKR Turbo bei Aldi kaufen

Mit einer Garantie von drei Jahren und inklusive einer Wetterschutzhaube wird der Enders Gasgrill Boston Black Pro 3 SIKR Turbo von Aldi geliefert. Er bietet nicht nur drei stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner, sondern auch einen Infrarotbrenner, der sich insbesondere für die Zubereitung von knusprigem Fleisch am Grillspieß eignet. Außerdem steht eine 800-Grad-Turbo-Zone zur Nutzung bereit, um etwa Steaks scharf anbraten zu können.

Zusätzlich ist an der rechten Seitenablage ein praktischer Kocher zu finden; zum Beispiel für das Garen von Kartoffeln, Reis, Pasta oder Gemüse. Die linke Seitenablage ist abklappbar, um bei Bedarf Platz einsparen zu können, der Unterschrank über eine Tür schnell zu öffnen. Mobilität ist über vier drehbare Rollen garantiert, freie Sicht durch eine Glasscheibe auf das Grillgut jederzeit möglich.

Der Preis für diesen hochwertigen Enders Gasgrill liegt bei 439 Euro – solange der Vorrat reicht. Trotz der sperrigen Abmessungen und des hohen Gewichts verlangt Aldi nur 4,95 Euro für den Versand. Ein guter Deal? Definitiv! Denn vergleichbar ausgestattete Gasgrills kosten derzeit oft 600 Euro und mehr. Für das gebotene Gesamtpaket ist dieser Gasgrill bei Aldi also ein echtes Schnäppchen.

Alternative: Landmann Triton 4.1 coaL Gas- und Holzkohlegrill

Du möchtest nicht darauf verzichten, mit Holzkohle zu grillen? Dann kann der neue Landmann Triton 4.1 für dich eine passende Alternative sein. Dieser Gasgrill ist nämlich auch in der Lage ein Barbecue über einer Holzkohlefläche zuzubereiten. Wenn man so will, handelt es sich also um einen 2-in-1- oder Hybrid-Grill, der als Holzkohlegrill und als Gasgrill nutzbar ist.

Technisch bietet der Grill neben einem Holzkohle-Grillbereich und einem Seitenkocher auch vier stufenlos einstellbare Brenner. Ein versenkt eingebauter Seitenbrenner sorgt über einer sogenannten Maxx-Zone für eine maximale Temperatur von 800 Grad. Das modulare System der Grillfläche sorgt dafür, dass du unter anderem Extras wie Holzkohleschale, Wok, Pizzastein oder Grillplatte nutzen kannst. Über vier Rollen ist es möglich, den Hybrid-Grill zu bewegen, zwei Türen gestatten Zugriff auf den Unterschrank.

Landmann Triton 4.1 coaL

Angeboten wird der Landmann Grill zu einem Preis von 559 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 25 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP), der bei 749 Euro liegt. Einmalig kommen 34,90 Euro an Versandkosten hinzu, weil dir der Grill per Spedition nach Hause geliefert wird. Trotz des recht hohen Preises ist aber auch dieser Grill ein echtes Schnäppchen. Denn in anderen Webshops werden gegenwärtig mindestens knapp 690 Euro für den 2-in-1-Grill verlangt.