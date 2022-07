Aldi startet mit neuen E-Bike-Krachern durch

Neben einem klassischen Hardtail-E-MTB von Prophete ist auch ein Jeep E-Bike dabei, das mit besonders breiten Reifen ausgestattet und schon allein deswegen ein echter Hingucker ist. Aber lohnt sich der Kauf überhaupt? Das wollen wir uns um Folgenden ein wenig genauer ansehen.

Prophete E-Mountainbike Graveler bei Aldi kaufen

Auf 29 Zoll großen Reifen bist du unterwegs, wenn du dich für das Prophete E-MTB Graveler entscheidest. Ausgestattet mit einem 48 Zentimeter hohen Alu-Rahmen soll dieser Generalisten aber auch all jene ansprechen, die mit ihrem Fahrrad mal eine Runde auf befestigten Wegen drehen möchten. Natürlich sind für einen schnellen Halt hydraulische Scheibenbremsen verbaut und selbstverständlich ist das Vorderrad über eine einstellbare Federgabel (Suntour XCT) gefedert.

Blaupunkt Hinterradmotor (250 Watt / 40 Nm)

Blaupunkt Akku (374 Wh, 10,4 Ah, 36V)

elektrische Trittunterstützung bis zu 100 Kilometer

8-Gang-Kettenschaltung

Schiebehilfe vorhanden

zulässiges Gesamtgewicht: bis zu 150 kg

3 Jahre Garantie

Ein E-MTB für Einsteiger: das Prophete E-Mountainbike Graveler.

Der unverbindliche Verkaufspreis für das E-Mountainbike Graveler liegt nach Angaben von Aldi bei knapp 1.500 Euro. Im Aldi Onlineshop ist das E-Bike aber ab sofort für 1.199 Euro zu haben. Das entspricht einem Rabatt von 20 Prozent. Und zusätzliche Versandkosten fallen bei Aldi trotz Lieferung per Spedition erfreulicherweise nicht an. Und das ist ein echtes Knaller-Angebot, denn in anderen Webshops konnten wir dieses E-Bike-Modell bestenfalls für knapp 1.450 Euro entdecken.

Jeep Mountain-E-Bike Fat MHFR 7100 bei Aldi kaufen

Für Menschen, die zwischen 1,60 und 1,95 Meter groß sind, ist das Jeep E-MTB Fat MHFR 7100 gedacht. Die Ausstattung ist im Vergleich zum oben genannten Prophete-Modell hinsichtlich der verbauten Komponenten im Großen und Ganzen recht ähnlich, es kommen aber sehr viel breitere Reifen (26 Zoll) zum Einsatz – sogenannte Fat-Style-Reifen. Für einen schnellen Halt in Gefahrensituationen sorgen am Vorder- und Hinterrad montierte, unmittelbar zupackende Scheibenbremsen. Der Alu-Rahmen ist auch bei diesem E-Bike 48 Zentimeter hoch.

Xiongda Hinterradmotor (250 Watt / 40 Nm)

in Rahmen integrierter Akku (374,4 Wh, 10,4 Ah, 36V)

elektrische Trittunterstützung bis zu 60 Kilometer

Shimano Altus 7-Gang-Kettenschaltung

Schiebehilfe vorhanden

zulässiges Gesamtgewicht: bis zu 120 kg

2 Jahre Garantie

Klar für das Gelände gemacht: das Jeep E-Bike MHFR 7100.

Über den Onlineshop des Herstellers wird das Jeep MHFR 7100 für 2.299 Euro angeboten – und damit 400 Euro unterhalb des offiziell empfohlenen Verkaufspreises. Aldi unterbietet diesen Preis aber noch einmal deutlich und bietet das E-Bike mit seinen extra-breiten Reifen inklusive Versandkosten für 1.899 Euro an. Und auch das ist ein waschechter Top-Preis. Denn aktuell werden in anderen Webshops mindestens 2.292 Euro fällig.

Hinweise zur Verfügbarkeit

Beide neuen E-Bike-Angebote stehen ab sofort über den Aldi Onlineshop zur Verfügung. Für das Prophete-Modell wird eine Lieferzeit von 5 bis 15 Tagen angegeben, für das Jeep E-MTB liegt die Lieferzeit bei 15 bis 20 Tagen. In beiden Fällen endet die Auslieferung, sobald der Bestand an verfügbaren Rädern erschöpft ist – spätestens aber am 9. Oktober.

Jetzt weiterlesen Verdopplung: Preisexplosion auf dem E-Bike- und Fahrrad-Markt