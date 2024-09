Der Lebensmittel-Discounter Aldi nutzt den zu Ende gehenden Sommer, um mit einem großen „Bike Sale“ aufzutrumpfen. Der Fahrrad-Ausverkauf verspricht bis zu 62 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis, deckt aber nicht nur Fahrräder selbst ab. Auch passendes Zubehör wie ein Lasten-Anhänger für rund 80 Euro, ein Fahrrad-Bügelschloss mit Fingerabdruck-Öffner für kapp 50 Euro oder ein tragbarer Reifenkompressor für gerade einmal 8 Euro sind Teil der Angebote. Im Mittelpunkt stehen aber neue E-Bikes zu stark reduzierten Preisen.

Trekking E-Bike für unter 850 Euro bei Aldi kaufen

Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang unter anderem das Prophete Trekking E-Bike Entdecker 1.3 Premium. Es kostet normalerweise knapp 1.600 Euro, wird jetzt aber für nur 849 Euro angeboten. Und zwar sowohl in einer Herren-Ausführung als auch in einer Damen-Variante. Zu der hochwertigen Ausstattung gehören unter anderem hydraulische Scheibenbremsen, ein Rücklicht mit Bremslichtfunktion und 28-Zoll-Reflex-Reifen mit Pannenstopp sowie eine einstellbare Federgabel. Weitere technische Details:

Heckmotor (250 Watt / 40 Nm)

teilintegrierter Lithium-Ionen-Akku (36 V / 418 Wh / 11,6 Ah)

Rahmenhöhe: 50 cm (Damen) / 54 cm (Herren)

8-Gang-Kettenschaltung

bis zu 120 Kilometer Reichweite mit Trittunterstützung

Gewicht: ca. 23 Kilogramm

Prophete Trekking E-Bike Entdecker 1.3 Premium

Weitere E-Bikes zu Top-Preisen im Angebote

Alternativ kannst du dich bei Aldi für 1.249 statt regulär 2.199,95 Euro ebenso für das Prophete Alu City E-Bike Geniesser 3.3 entscheiden. Es bietet auf Basis eines Alu-Wave-Rahmens (48 Zentimeter) neben einer 7-Gang-Nabenschaltung und hydraulischen Scheibenbremsen auch einen Mittelmotor mit sogar bis zu 70 Nm Drehmoment sowie fünf Unterstützungsstufen. Der vollständig in den Rahmen integrierte Akku mit einer Kapazität von 360 Wh verspricht eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern.

Prophete Alu City E-Bike Geniesser 3.3

Wenn es noch etwas mehr Qualität sein soll, empfiehlt sich ein Blick auf das Fischer All Terrain E-Bike Terra 4.0. Es steht bei Aldi mit 43, 45 oder 55 Zentimeter hohem Rahmen zur Verfügung, ist ebenfalls mit hydraulischen Scheibenbremsen und vollständig in den Rahmen integrierten Akku (630 Wh) verfügbar und bietet bis zu 150 Kilometer Reichweite. Zehn Gänge werden bei diesem 26 Kilogramm schweren Pedelec von fünf Unterstützungsstufen flankiert.

Fischer All Terrain E-Bike Terra 4.0

Fahrrad-Zubehör für kleines Geld bei Aldi kaufen

Diese und zahlreiche weitere Fahrrad-Artikel kannst du ab sofort im Onlineshop von Aldi kaufen. Zum Beispiel auch eine Fahrrad-Multimedia-Smartphone-Box, eine Premium-Schutzplane für deinen Drahtesel oder ein LED-Akku-Beleuchtungsset. Grundsätzlich kommen 5,95 Euro für den Versand hinzu. Bei den oben genannten E-Bikes zusätzlich eine Transportkostenpauschale in Höhe von 39,95 Euro, weil die Räder per Spedition zu dir nach Hause geliefert werden.