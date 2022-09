ALDI Onlineshop: Starke Gaming-Hardware zum Sparpreis kaufen

Was es konkret bedeutet, wenn der ALDI Onlineshop und Hardware-Partner MEDION neue Gaming-Computer der Extraklasse verkaufen, haben wir dir bereits in einer Extra-Meldung demonstriert. Der Nachteil: Das Beste vom Besten kostet natürlich auch etwas mehr Geld. Und das sitzt in Zeiten einer hohen Inflation mancherorts vielleicht nicht ganz so locker. Umso schöner, dass der ALDI Onlineshop und MEDION jetzt auch Gaming-Hardware im Angebot haben, die weit weniger kostet – und sich alternativ auch gut im Homeoffice als leistungsstarke Computer-Hardware nutzen lässt.

MEDION Erazer Engineer X10 (MD34775): Gaming-PC mit vielen Extras

Wie wäre es zum Beispiel mit einem hochwertigen PC? Der MEDION Erazer Engineer X10 (MD34775) basiert auf dem Intel Core i7-11700 Prozessor, dessen acht Kerne mit 16 MB Cache ausgestattet sind und mit bis zu 2,5 GHz im Basistakt arbeiten. Per Turbo-Boost ist eine vorübergehende Beschleunigung auf bis zu 4,9 GHz möglich. Natürlich sollte es bei einer Gaming-Maschine auch an reichlich Arbeitsspeicher nicht fehlen. Der ALDI Onlineshop und MEDION verpassen dem PC-Modell MD34775 deswegen satte 32 GB DDR4 RAM. Platz für persönliche Daten? Ebenfalls mehr als ausreichend vorhanden; dank eines 1 TB großen SSD-Speichers.

Und was darf für ein erfreuliches Spielabenteuer ebenfalls nicht fehlen? Richtig, eine passende Grafikkarte. Hier haben sich der ALDI Onlineshop und MEDION für die Nvidia GeForce RTX 3060 LHR mit einem HDMI-Anschluss, drei Display-Ports und stattlichen 12 GB Grafikspeicher entschieden. Außerdem im Gehäuse mit beleuchtetem Glasdesign zu finden: LAN-Anschluss, WiFi 6, Bluetooth-Schnittstelle und in Summe unter anderem sieben USB-Anschlüsse in verschiedenen Variationen. Zudem darfst du dich auf Windows 11 Home als Betriebssystem freuen, 30 Tage kostenlos Microsoft 365 und McAfee LiveSafe ausprobieren und drei Monate kostenlos über einen Xbox Game Pass Ultimate aktuelle Games zocken.

Gaming-PC mit einer guten Ausstattung: der MEDION ERAZER Engineer X10 (MD34775).

Angeboten wird der MEDION Erazer Engineer 10 im Onlineshop von ALDI noch maximal bis zum 25. September – aber nur solange der Vorrat reicht. Der ALDI Onlineshop schickt ihn dir ohne zusätzliche Versandkosten nach Hause – zu einem der gebotenen Hardware mehr als entsprechenden Preis von 1.399 Euro.

MEDION Erazer Defender P15 (MD64095): Gaming Notebook für Einsteiger

Oder soll es doch lieber ein Gaming-Notebook sein? Auch ein solches haben der ALDI Onlineshop und MEDION jetzt zum Einstiegspreis im Angebot. Das MEDION Erazer Defender P15 (MD64095) ist mit einem 17,3 Zoll (ca. 44 Zentimeter) großen LED-Backlight-Display ausgestattet, das nicht nur in Full-HD-Qualität auflöst, sondern auch eine hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bietet. Neben 16 GB RAM und 1 TB SSD-Speicher kommt als Prozessor der AMD Ryzen 7 5800H zum Einsatz. Acht Kerne mit 16 MB Cache verrichten ihre Basisaufgaben bei dieser CPU mit maximal 3,2 GHz und beschleunigen bei Bedarf vorübergehend auf bis zu 4,4 GHz.

Als Grafikkarte ist in diesem Notebook die Nvidia GeForce RTX 3060 verbaut – mit 6 GB VRAM. Zur weiteren Ausstattung gehören neben einem natürlich verfügbaren LAN-Anschluss auch WiFi 6, Bluetooth 5.1, eine integrierte HD-Webcam, zwei Lautsprecher und eine hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 15 einstellbaren Farben. Hinsichtlich des Akkus versprechen MEDION und ALDI eine Laufzeit von bis zu drei Stunden, als Betriebssystem ist auch hier Windows 11 Home vorinstalliert und Microsoft 365 sowie McAfee LiveSafe stehen als Testversion 30 Tage kostenlos zur Verfügung.

Gaming-Notebook für Einsteiger: das MEDION ERAZER Defender P15 (MD64095).

Angeboten wird der 2,4 Kilogramm schwere MEDION Erazer Defender P15 (MD64095) Laptop unter anderem mit vier USB-Ports und einem HDMI-Anschluss – zu einem Preis von ebenfalls 1.399 Euro inklusive Versandkosten. Auch das ist für die gebotene Ausstattung ein faires Gesamtpaket. Wie der PC ist auch das MEDION Gaming Notebook maximal bis zum 25. September im ALDI Onlineshop erhältlich – und nur solange der Vorrat reicht.

Auch ein Gaming-Monitor ist im Angebot

Und solltest du dich (auch) für einen neuen Gaming-Monitor interessieren: Auch den haben der ALDI Onlineshop und MEDION im Angebot. Und zwar in Form des MEDION Akoya Curved Monitors P53292 (MD22092). Er bietet eine Widescreen-Display-Diagonale von 31,5 Zoll (ca. 80 Zentimeter) und bis zu 165 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive Sync für eine dynamisch angepasste Bildwiederholrate.

Gaming-Monitor mit 31,5 Zoll großem Curved-Display: MEDION Akoya P53292.

Die Auflösung des leicht gebogenen Bildschirms: Full-HD-Qualität mit 1.920 x 1.080 Pixeln im 16:9-Format. Außerdem ist der Monitor mit zwei integrierten Lautsprechern (je 2 Watt) ausgestattet und bietet eine flotte Reaktionszeit von 1 ms. Kostenpunkt mit drei Jahren Garantie: 299 Euro inklusive Versand.

Neu im ALDI Onlineshop erhältlich sind übrigens auch zwei klassische Homeoffice-Notebooks mit 17,3 Zoll großem Display. Einerseits von MEDION, andererseits von HP – und beide für unter 1.000 Euro.

