Der Haushalt kann schnell zur Herausforderung werden: Müll entsorgen, Einkaufen, das Bad reinigen, Staub saugen – und anschließend auch noch Böden und Fenster putzen. Mit dem Invictus Deluxe WD7 erledigst du zumindest zwei dieser Aufgaben in einem Schritt. Dieser kabellose Nass- und Trockensauger entfernt nicht nur Staub und Krümel, sondern beseitigt auch feuchte oder klebrige Verschmutzungen auf Hartböden mühelos.

Unter 250 Euro bei Aldi: Das kann der Saugwischer

Insgesamt 64 Prozent streicht Aldi gerade vom UVP des Saugwischers und will so nur noch 229 statt einst über 600 Euro dafür haben. Das ist ein top Preis für ein Gerät dieser Art – häufig zahlst du nämlich deutlich mehr. Und auch im Preisvergleich überzeugt das Aldi-Angebot. Derzeit ist nämlich kein anderer Anbieter günstiger. Wenige Euro günstiger war er außerdem zuvor erst einmal (siehe Preisverlauf).

Der Invictus Deluxe WD7 lässt sich zum Staubsaugen von Hart- und Teppichböden nutzen, er kann aber auch mit einer Akkuladung bis zu 35 Minuten am Stück feucht durchwischen. Dafür ist er mit einer rotierenden Bürstenrolle ausgestattet, die kräftig schrubbt. Dadurch musst du selbst nicht mehr so viel Kraft aufwenden. Das schmutzige Wasser landet anschließend in einem extra Tank, während du stetig frisches Wasser verwendest. Und nach dem Putzen ist der Boden viel schneller wieder betretbar, da das Wasser größtenteils direkt wieder eingesaugt wird.

Selbstreinigung und Lieferumfang

Und viel Pflege benötigt der Saugwischer ebenfalls nicht. Denn es ist mit einer Selbstreinigungsfunktion ausgestattet, die bereits die Bürstenrolle für dich sauber macht. Im Lieferumfang sind zudem Hilfsmittel für die Wartung mit dabei, und Boden- sowie Teppichreiniger mit angenehmen Düften schickt der Hersteller ebenfalls gleich mit. Eine Aufbewahrungs- und Reinigungsstation und ein Ladegerät bekommst du zusätzlich mit dazu.

Bei Aldi kostet der Invictus Deluxe WD7 Saugwischer jetzt nur noch 229 Euro statt knapp 640 Euro (+ Versandkosten). Wenn du dir den Hausputz etwas erleichtern möchtest, ist das auf jeden Fall eine gute Gelegenheit.