Wenn du einen einfachen Akkusauger für die tägliche oder wöchentliche Reinigung deiner Fußböden brauchst, kannst du dir einiges an Geld sparen. Die kabellosen Staubsauger von Dyson und Co. sind einerseits wegen ihres Markennamens sehr kostspielig, kommen aber auch häufig mit Spielereien, auf die man eigentlich verzichten kann. Eine automatische Schmutzerkennung, ein Display oder ein Laserstrahl, um Staub sichtbar zu machen, braucht definitiv nicht jeder bei einem Staubsauger. Eine einfache Akkuanzeige und ein LED-Licht an der Bodenbürste reichen in der Regel auch aus, um informiert zu sein und Verschmutzungen zu erkennen.

Saugstark, vielseitig und mit langer Akkulaufzeit: Das bietet der Akkusauger

Der Vakuum-Akkusauger „G20 Lite EU“ von Xiaomi hat im Grunde alles, was man braucht. Er lässt sich vielseitig einsetzen – sowohl für die Reinigung von Fußböden als auch von Möbeln oder den Autositzen. Denn du kannst ihn wahlweise samt Saugrohr und Bodendüse, aber auch als Handstaubsauger mit Bürsten-Aufsatz nutzen.

Stark ist: Auf Saugleistung musst du für den Preis nicht verzichten. Ein Richtwert für gute Saugleistung sind 13.000 bis 25.000 Pa. Und der Xiaomi-Akkusauger kommt auf 18.000 Pa Saugkraft – liegt also fast genau dazwischen. Darüber hinaus ist der kabellose Staubsauger mit einem fünfstufigen Filtersystem ausgestattet, das laut Angaben von Xiaomi 99,9 Prozent feinster Staubpartikel einfängt.

Und auch die Akkulaufzeit des „G20 Lite EU“ ist top. Der 2.200-mAh-Akku ermöglicht mit einer Aufladung nämlich bis zu 45 Minuten Laufzeit. Somit lassen sich auch größere Wohnflächen in einem Rutsch von Staub und Schmutz entfernen. Unter Möbeln oder in anderen schlecht beleuchteten Bereichen hilft dir zudem ein LED-Licht an der Bodendüse, um Verschmutzungen zu erkennen. Und mit dem mitgelieferten 2-in-1-Düsenaufsatz befreist du auch Fensterspalten, Sofaritzen sowie Möbeloberflächen oder die Tastatur von Staub und Krümeln.

So gut ist der Preis bei Aldi

Ursprünglich hat Xiaomi den Akkusauger mit einem UVP von 149,99 Euro ausgezeichnet. Jetzt streicht Aldi davon jedoch 43 Prozent, sodass du nur noch 84,99 Euro dafür zahlen musst. Und der Preis ist richtig stark, denn: günstiger war er sogar in der Vergangenheit noch nie zuvor. Ein besseres Angebot gibt es gerade ebenfalls nicht (siehe Preisverlauf und -vergleich). Jedoch musst du noch 5,95 Euro für den Versand hinzurechnen. Aber dennoch: Für deutlich unter 100 Euro machst du hiermit ein echtes Schnäppchen.