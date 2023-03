Aldi Schnäppchen: Akku-Rasenmäher zum Traumpreis

Dass Akku-Rasenmäher im Trend liegen, ist kein Geheimnis. Denn sie sind nicht nur vergleichsweise leicht, sondern auch leiser als herkömmliche Elektro- oder Benzin-Mäher. Zudem sind sie aber auch kabellos nutzbar. Und weil störende Verlängerungskabel wegfallen, wird mit einem Akku-Rasenmäher die Pflege des heimischen Rasens zum Kinderspiel. Im Onlineshop von Aldi ist jetzt der batteriebetriebene Rasenmäher Ikra ICM 2/2037 erhältlich – zum Schnäppchenpreis. Sogar die Akkus und das Ladegerät sind ab Werk inklusive.

Akku-Rasenmäher bei Aldi kaufen: Neues Garten-Schnäppchen

Zu den wichtigsten technischen Spezifikationen gehört unter anderem, dass der nun bei Aldi erhältliche Akku-Rasenmäher eine Schnittbreite von 37 Zentimetern bietet. Für den Antrieb des bürstenlosen Motors kommen zwei 20V-Akkus zum Einsatz (2,0 Ah), die laut Angaben des Herstellers für bis zu 40 Minuten nutzbar sind. Der Hersteller verspricht außerdem, dass sich mit den beiden Akkus eine Rasenfläche von bis zu 250 Quadratmetern mähen lässt.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des ICM 2/2037 gehören eine sechsfach einstellbare Schnitthöhenverstellung (25 bis 75 mm), ein 40 Liter fassender Fangkorb mit Füllstandanzeige und ein Mulch-Kit. Mit der Mulchfunktion ist es möglich, den geschnittenen Rasen auf natürliche Weise zu düngen. Dazu verbleibt das Schnittgut einfach auf der Rasenfläche. Für die beiden Akkus ist im Lieferumfang auch ein Doppel-Schnellladegerät enthalten. Du kannst also beide Akkus zeitgleich nach Anschluss des Ladegeräts an einer Steckdose wieder mit neuer Energie versorgen. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa eine Stunde.

Handlich und wendig: der Ikra ICM 2/2037 Akku-Rasenmäher.

Was kostet der Ikra ICM 2/2037?

Normalerweise würde der Akku-Rasenmäher Ikra ICM 2/2037 derzeit nach Angaben von Aldi knapp 300 Euro kosten. Das sind 30 Euro mehr als noch im Mai vergangenen Jahres, als es den smarten Gartenhelfer bei Aldi schon einmal zu kaufen gab. Statt des unverbindlichen Verkaufspreises werden bei Aldi aber nur 189 Euro fällig. Der Discounter gewährt also in seinem Onlineshop einen Rabatt in Höhe von 36 Prozent. Einmalig kommen 4,95 Euro Versandkosten dazu.

Für die gebotene Ausstattung ist das ein lupenreines Schnäppchen. In anderen Webshops kostet der Akku-Rasenmäher derzeit mindestens knapp 200 Euro. Und günstiger als jetzt bei Aldi war das Gerät laut Preishistorie der Preissuchmaschine Idealo zuletzt Mitte Februar erhältlich. Günstigere Akku-Rasenmäher gibt es gegenwärtig natürlich auch, in der Regel dann aber maximal mit einer Schnittbreite von 33 oder 34 Zentimetern.

