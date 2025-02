Aldi schmeißt Top-Smartphone raus – Doch ein Händler ist noch günstiger

Gute Smartphones, selbst von Markenherstellern, müssen nicht unbedingt auch teuer sein. So berichteten wir erst kürzlich über einen Handy-Deal für unter 90 Euro. Und auch Aldi hat derzeit ein Smartphone-Schnäppchen in seinem Onlineshop. Denn das hochwertige Motorola G85 5G samt 256 GB Speicher ist dank 42 Prozent Rabatt jetzt erstaunlich günstig.

Aldi: Motorola Moto G85 5G im Angebot

Das Motorola G85 5G wurde vor etwas mehr als einem halben Jahr vorgestellt und zeichnet sich auf Basis von Android 14 als Betriebssystem unter anderem durch ein 6,67 Zoll großes P-OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und abgerundeten Kanten aus. Zu einem Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 Prozessor gesellen sich 8 GB Arbeitsspeicher (RAM), du kannst eine Dual-Kamera auf der Rückseite nutzen (50 + 8 Megapixel) und auf einen 5.000 mAh großen Akku zählen, der locker einen ganzen Tag durchhält.

Zu den weiteren Extras zählt, dass du das Smartphone mit zwei SIM-Karten nutzen kannst. Denn neben einer physischen SIM-Karte lässt sich auch eine eSIM nutzen. Ideal, wenn du zum Beispiel im Urlaub außerhalb der EU eine eSIM für mobiles Internet freischalten möchtest. Und für Selfies und Videotelefonate steht eine Frontkamera mit einer Auflösung von 32 Megapixeln zur Verfügung. Viel Technik also, die du mit dem neuen Motorola-Handy nutzen kannst. Aber was kostet’s denn nun?

Motorola Moto G85 5G Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 Arbeitsspeicher 8 GB Farbe Blau

Grau

Grün Marktstart Juni 2024 Gewicht 173 g

Kracherpreis bei Aldi – Ein Händler ist kurzzeitig noch günstiger

Normalerweise würde das Motorola Moto G85 5G nicht weniger als 329 Euro kosten. Um einen attraktiven Aldi-Preis zu erreichen, zieht der Discounter davon in seinem Webshop jetzt die eingangs erwähnten 42 Prozent ab und bietet das Handy zum Kracherpreis von nur noch 189 Euro an. Wahlweise in Schwarz oder Blau kannst du es zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten kaufen und bei Bedarf auch über Klarna in drei zinsfreien Raten abbezahlen.

→ Zum Aldi-Angebot!

Wer aber wirklich zum besten Preis an das Handy kommen möchte, sollte sich beeilen und lieber bei MediaMarkt vorbeischauen. Dort läuft bis Montag, den 10. Februar (9 Uhr), noch die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion und auch das Motorola Moto G85 5G ist hier mit an Bord. Nach Abzug des MwSt.-Rabatts stehen hier dann lediglich 163,86 Euro (inklusive Versand) auf der Rechnung. Der einzige Haken: Um dir den Rabatt zu sichern, musst du dich vorher kostenfrei als myMediaMarkt-Mitglied registrieren.

→ Motorola Moto G85 5G für nur 163,86 Euro (nur für myMediaMarkt-Mitglieder)