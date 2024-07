Seit heute im Angebot bei Aldi ist der Ecovacs Saug- und Wischroboter Deebot T9+ mit Absaugstation. Statt 899 Euro (UVP) möchte der Discounter jetzt nur noch 329 Euro für den Saug-Wischroboter haben. Das entspricht einem Preisnachlass von 63 Prozent. Aber ist der Ecovacs Saugroboter sein Geld wert?

Saugen, richtig gut wischen und entleeren: Das kann der Ecovacs Deebot T9+

Der Ecovacs Deebot T9+ erledigt zwei lästige Haushaltsaufgaben auf einmal für dich: Staubsaugen und Wischen. Und nach getaner Arbeit entleert er sich selbstständig in der mitgelieferten Absaugstation. Dadurch hast du kaum Arbeit mit dem Saug-Wischroboter und kannst dich entspannt zurücklehnen. Dank TrueDetect 3D 2.0 und TrueMapping 2.0 findet sich der Saugroboter zudem gut bei dir zu Hause zurecht und umfährt Hindernisse gekonnt. In unserem Test hatten wir an der Hinderniserkennung nichts auszusetzen.

Auch das Saugergebnis war im Test ordentlich. Der Ecovacs Deebot T9+ saugt mit 3.000 Pa deine Fußböden und befreit sie so effektiv von Staub sowie anderem losem Schmutz. Und bei der Wischfunktion handelt es sich nicht – wie bei vielen anderen Modellen für unter 350 Euro – nur um einen Wischlappen, der hinter dem Saugroboter hinterhergezogen wird. Stattdessen vibriert das Wisch-Modul 480 Mal pro Minute und entfernte so in unserem Test sogar hartnäckigen Schmutz ohne Probleme. Interessant und eher ungewöhnlich ist zudem der verbaute Lufterfrischer, der beim Saubermachen gleichzeitig für eine frische Luft sorgt. Zwar kennen wir solche Gimmicks auch von Vorwerks Kobold VR7 Saugroboter, haben so etwas in dieser Art sonst aber noch nicht gesehen. Wenn die mitgelieferte Lufterfrischer-Kapsel leer ist, musst du sie bei Bedarf nachkaufen.

Preis-Check: Sind 329 Euro fair für den Saugroboter mit Absaugstation?

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis. Statt ursprünglich 899 Euro (UVP) kostet der Ecovacs Deebot T9+ Saugroboter jetzt bei Aldi nur noch 329 Euro (plus Versand) und ist somit satte 63 Prozent reduziert. Und das ist ein richtig guter Preis, der im Netz aktuell ungeschlagen ist (siehe Preisvergleich). Aber auch im Konkurrenzvergleich ist das Angebot richtig gut, denn für ein Modell mit richtiger Wischfunktion und Absaugstation zahlst du häufig deutlich mehr.