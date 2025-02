Aldi schmeißt Saugroboter plus Absaugstation mit 40 % Rabatt raus!

Nach einem stressigen Arbeitstag will man doch einfach nur noch die Füße hochlegen und keinen Tanz mit dem Wischmopp und dem Staubsauger aufführen. Wenn es dir da ähnlich geht, solltest du ernsthaft über die Anschaffung eines Saugroboters nachdenken. Die Helferlein sind oft nicht wirklich günstig, aber bei Aldi kommst du jetzt an den Q5 Max+ von Roborock. Und das zum echten Sparpreis!

Den Roborock Q5 Max+ bei Aldi abgreifen

Der Q5 Max+ liefert eine Saugkraft von 5.500 Pa, sodass er auch unterschiedliche Bodenarten wie Teppiche, Fliesen oder Parkett säubern kann. Die DuoRoller-Bürste entfernt effizient Staub sowie grobe Verschmutzungen und verhindert, dass sich Haare verheddern. Dank PreciSense LiDAR und 3D-Mapping navigiert er sicher durch deine Wohnung. Er hat eine Akkulaufzeit von bis zu 240 Minuten, sodass er auch große Flächen in einem Durchgang säubern kann. Nach getaner Arbeit fährt er von selbst zurück in seine Station und entleert dort den eingesaugten Schmutz in den Staubbehälter. Dieser hat ein Volumen von 2,5 Litern, sodass du bis zu sieben Wochen ohne händische Entleerung auskommen solltest. Du steuerst den Roboter einfach per App oder Sprachbefehl.

Soweit so gut, doch wie steht es nun um den Preis? Aldi streicht ganze 40 Prozent vom UVP des Herstellers, sodass hier nur noch 239 Euro auf der Rechnung stehen. Normalerweise müsstest du also 399 Euro zahlen. Ein Blick auf den Preisvergleich- und Verlauf verdeutlicht hier, dass Aldi dir aktuell das beste Angebot weit und breit für den Roboter bietet. Es handelt sich hier zwar nicht um den absoluten Tiefstpreis, für 239 Euro (plus 5,95 Euro Versand) machst du hier aber definitiv nichts falsch. Schnapp dir also den Saugroboter inklusive Absaugstation und verschaff dir mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben!