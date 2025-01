Wahnsinn bei Aldi: Saugroboter mit Absaugstation für unter 300 Euro

Wenn es dir wie mir geht und du weder nach der Arbeit noch am Wochenende großartige Lust hast, die Wohnung zu saugen und zu wischen, dann solltest du unbedingt über einen Saugroboter nachdenken. Hätte ich nicht schon einen bei mir zu Hause herumfahren, würde ich definitiv bei dem folgenden Angebot zugreifen. Aldi verkauft nämlich aktuell einen Saug- und Wischroboter von Dreame inklusive Absaugstation zu einem so günstigen Preis wie bisher noch nie. Du willst mehr wissen? Dann kommen jetzt die Details.

Den Dreame Z10 Pro bei Aldi abgreifen

Der Z10 Pro liefert eine Saugkraft von 4.000 Pa, sodass er auch unterschiedliche Bodenarten wie Teppiche, Fliesen oder Parkett säubern kann. Er passt die Intensität dabei automatisch an und entfernt Haare, Staub sowie grobe Verschmutzungen. Dank LiDAR und 3D-Hinderniserkennung navigiert er sicher durch deine Wohnung. Er hat eine Akkulaufzeit von bis zu 150 Minuten, sodass er auch große Flächen in einem Durchgang säubern kann. Nach getaner Arbeit fährt er von selbst zurück in seine Station und entleert dort den eingesaugten Schmutz in den Staubbehälter. Dieser hat ein Volumen von vier Litern, sodass du bis zu 65 Tage ohne händische Entleerung auskommen solltest. Steuern und auf Putztour schicken kannst du den Roboter dann einfach per App. Du kannst den Dreame Z10 Pro über die Software auch wie ein ferngesteuertes Auto in die Ecken lenken, in denen er nicht gesaugt hat.

Soweit so gut, doch wie steht es nun um den Preis? Aldi streicht ganze 44 Prozent vom UVP des Herstellers, sodass hier nur noch 279 Euro auf der Rechnung stehen. Normalerweise müsstest du also 499 Euro zahlen. Ein Blick auf den Preisvergleich- und Verlauf verdeutlicht hier, dass Aldi wirklich ordentlich am Preis geschraubt hat. Bei anderen Händlern müsstest du rund 30 Euro mehr zahlen. Für 279 Euro ist der Saugroboter außerdem so günstig wie noch nie zuvor. Daran ändert auch nichts der Versand von 5,95 Euro, den Aldi noch draufschlägt. Sollte ein Saugroboter also auf deiner persönlichen Wunschliste stehen, kannst du hier mit gutem Gewissen zuschlagen.