Aldi: Saug- und Wischroboter zum Top-Preis

Konkret handelt es sich bei dem von Aldi angebotenen Modell um den Medion Saug- und Wischroboter S10 SW (MD19601). Wenn man so will, eine Einsteiger-Variante, um in die Welt der 2-in-1-Roboter hineinzuschnuppern. Denn es fehlt zum Beispiel an der Möglichkeit, eine Laser- oder Kamera-Navigation für besonders effizientes Reinigen zu nutzen. In der zugehörigen App ist leider auch keine virtuelle Karte verfügbar, in der einzusehen ist, welche Räume oder Raumzonen schon abgefahren wurden. Dafür bescheinigen Tests dem Modell MD19601 neben der flachen Bauweise – wichtig, um zum Beispiel auch unter Kommoden zu fahren – auch eine gute Saugleistung.

Saug- und Wischroboter bei Aldi kaufen

Die Programmierung des Saug- und Wischroboters lässt sich über eine Smartphone-App erledigen, die für Android und iOS zur Verfügung steht. Name: Medion Robots. Zusätzlich ist per Google Assistant und Amazon Alexa auch eine Sprachsteuerung möglich. Wahlweise kann der Start aber auch per Knopfdruck erfolgen. Die Akkulaufzeit wird von Medion mit bis zu 100 Minuten in der niedrigsten und bis zu 60 Minuten in der höchsten Saugstufe angegeben. Die Ladezeit mit vier bis fünf Stunden. Sobald sich der Akkustand einem kritischen Level nähert, fährt der Roboter automatisch zur mitgelieferten Ladestation zurück.

Zu den technischen Komponenten des 3,1 Kilogramm schweren Saugroboters gehören eine Hauptbürste und zwei Seitenbürsten. Staub und Schmutz wird in einem 500 Milliliter fassenden und herausnehmbaren Staubbehälter gesammelt. Der Wassertank ist vergleichsweise klein; er fasst nur etwa 100 Milliliter. Integrierte Sensorik erkennt laut Herstellerangaben nicht nur Hindernisse zuverlässig, sondern auch Treppenabsätze, um ein Herunterstürzen zu verhindern.

Im Lieferumfang des Medion S10 SW ist viel Zubehör enthalten.

Was kostet der Medion S10 SW (MD19601)?

Bei Amazon wird der Saug- und Wischroboter von Medion zu einem Preis von knapp 170 Euro angeboten. Ein Preis, den Aldi im Zuge seines neuesten Angebots natürlich unterbietet. Im Aldi Onlineshop steht der MD19601 ab sofort ohne zusätzliche Versandkosten für 149 Euro zur Verfügung – drei Jahre Garantie inklusive. Günstiger konnten wir das Gerät aktuell mit Blick auf einen Preisvergleich in keinem Onlineshop finden. Für alle, die in die Welt von Saugrobotern hineinschnuppern möchten, bietet sich somit eine gute Gelegenheit, zuzuschlagen.

