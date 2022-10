Aldi: Riesiger 4K-UHD-Fernseher zum Spitzenpreis

Nachdem Lidl in den vergangenen Wochen mit Fernsehern zum Spitzenpreis von Hisense und von Samsung überraschte, greift jetzt auch Aldi mit einem neuen Fernseher-Deal in das Geschehen ein. Und der ist interessant für all jene, die auf der Suche nach einem besonders großen TV-Gerät sind. Denn der Medion Life X17575 (MD31475) bietet eine Display-Diagonale von satten 75 Zoll. Das sind umgerechnet fast 2 Meter. Der Raum, in dem der Fernseher genutzt wird, sollte also entsprechend groß sein, damit ein passender Sitzabstand gewährleistet ist.

Riesen-Fernseher bei Aldi mit üppiger Ausstattung

Zur Ausstattung des Medion Life X17575 gehört – na klar – ein Triple-HD-Tuner für den Empfang über Satellit, per Kabelanschluss oder über Antenne. Du benötigst also keinen separaten Receiver für den Empfang des TV-Signals. Die Auflösung des LED-LCD-Panels mit einer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz beträgt 3.840 x 2.160 Pixel (4K / UHD), die Darstellung erfolgt im 16:9-Format. HDR wird ebenso unterstützt wie die Möglichkeit, per USB eine optionale externe Festplatte anzuschließen, um darauf TV-Inhalte aufzunehmen (PVR-ready). Für die Größe des Fernsehers etwas mau: 2 x 8 Watt Audioleistung.

Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem ein integrierter Webbrowser und Mediaplayer, Wireless-Display-Funktion zum kabellosen Streamen von Inhalten von einem externen Endgerät auf den Fernseher sowie jeweils drei HDMI- und USB-Anschlüsse. Auch eine Kindersicherung kannst du bei Bedarf aktivieren, mit dem Internet lässt sich der Medion-Fernseher wahlweise über ein LAN-Kabel oder per WLAN verbinden. Eine CI+-Schnittstelle macht zudem den Empfang von Pay-TV-Inhalten ohne Anschluss eines zusätzlichen Receivers möglich.

Großer Fernseher = hoher Stromverbrauch

Kleiner Nachteil bei einem derart großen Fernseher: der recht hohe Stromverbrauch. Der liegt nämlich laut Angaben des Herstellers bei 170 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden. Mit eingeschaltetem HDR gibt Medion einen nur minimal höheren Verbrauch von 171 kWh an. Das entspricht im angegebenen Zeitraum bei einem Strompreis von 35 Cent pro kWh umgerechnet knapp 60 Euro.

Heimkino im Großbildformat: der Medion Life X17575 macht es möglich.

Was kostet der Medion Life X17575 (MD31475) bei Aldi?

Es ist nicht das erste Mal, dass der Medion Life X17575 (MD31475) mit drei Jahren Garantie bei Aldi erhältlich ist. Vor rund einem Jahr gab es ihn für 799 Euro zu kaufen, im Frühjahr dieses Jahres war er für 50 Euro weniger zu haben. Und jetzt sinkt der Preis des 4K-Fernsehers ein weiteres Mal. Wer im Onlineshop von Aldi zuschlägt, muss ab sofort nur 729 Euro bezahlen.

Aber: Anders als früher werden neuerdings im Onlineshop von Aldi Lieferkosten berechnet. Und im Fall des Medion-Fernsehers sind das neben 4,95 Euro pauschalen Versandkosten noch einmal 29,95 Euro extra für die Lieferung per Spedition zu dir nach Hause. Du zahlst also knapp 35 Euro extra und damit in Summe etwas mehr als noch im Frühjahr.

Teil der Wahrheit ist aber auch: Bei Medion selbst kostet der Fernseher derzeit knapp 1.000 Euro zuzüglich 20 Euro für den Versand. Und auch in anderen Onlineshops ist der Fernseher nicht günstiger zu haben. Vor diesem Hintergrund ist das Aldi-Angebot als richtig gut einzustufen. Wer schon immer einen riesigen Fernseher besitzen wollte, kann ein echtes Schnäppchen machen. Andere 75-Zoll-Fernseher bekommst du aktuell übrigens ab knapp 740 Euro.

Jetzt weiterlesen Aldi: Neue Notebook-Kracher jetzt im Angebot